Volvo「全新休旅XC70」大陸預告8月接單！1.5升油電不吃油可跑200公里

▲大陸Volvo XC70釋出預告！預計8月公布預售價接單。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

Volvo擴編休旅陣容，全新XC70填補XC60、XC90產品空缺，不僅比XC60擁有更好的空間優勢，其主打趨勢的新能源動力布局，採用1.5升渦輪插電式油電系統，大陸預計8月展開預售接單。

▲XC70定位介於XC60與XC90之間。

全新XC70採用電動車家族設計，車頭設計近似於 EX90，但輪廓更為圓潤、線條更加柔和。類封閉式水箱護罩與兩側垂直排列的日行燈設計，打造出識別度極高的「雷神之鎚」家族面孔。尺碼4,815x1,890x1,650mm、軸距2,895mm，乘坐空間比XC60更有吸引力。

▲動力採用1.5升PHEV油電系統。

車尾採用全新水平貫穿式尾燈，加上兩側延伸上掠的直立燈條，讓整體車尾顯得更寬、更具科技感。中間「VOLVO」字樣直接嵌入尾門上方。從車身比例判斷，超過4.8米車長、軸距近2.9米表現，未來XC70應除了標準5人座外，另還會有7人座版本。

動力配置，全新XC70提供1.5升渦輪，搭配電動馬達組合成PHEV插電式油電，引擎本體具有163匹馬力輸出，繳出200公里純電續航力。