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美國通用汽車申請「爛路預警系統專利」！結合自動駕駛還能提前避開

圖文／7Car 小七車觀點

開車上路除了遇到三寶之外，有時候遇到坑洞、積水或鋪面破損，難免會有情緒起伏發生，但是 GM 似乎已經有了解套方案。根據美國專利商標局公開的資料，General Motors（GM）已於 2023 年 12 月提交並於 2025 年 6 月正式公開了一項針對道路劣化預警的新專利（編號US 2025/0200526 A1），內容透露原廠準備以車載感應器與雲端資料系統結合，主動偵測路面狀況並給予駕駛預警，甚至在條件允許下，自動重新規劃路線避開損壞嚴重的區域。雖然目前仍屬專利階段，但這樣的系統一旦量產，對整體行車安全與乘坐舒適性來說，無疑是朝正確方向邁進的一步。

▲GM 向美國專利商標局申請新專利（編號US 2025/0200526 A1），準備以車載感應器與雲端資料系統結合，主動偵測路面狀況並給予駕駛預警，甚至在條件允許下，自動重新規劃路線避開損壞嚴重的區域。

根據 GM 的規劃，這套系統會透過車輛本身的懸吊行程、輪圈轉速與震動感知等感應器，以及車頭與底盤的攝影鏡頭即時蒐集道路資料，一旦辨識到明顯的坑洞、不平或積水狀況，就會立即透過車聯網上傳至雲端資料中心，再搭配 GPS 定位與特定道路編碼，建立一份「道路維護分數（Road Maintenance Score）」，讓系統能夠根據分數評估通行品質是否符合標準。若分數過低，甚至可能會主動通報當地政府或維修單位，要求進行現場勘查與處理。

原廠也表示，這項技術未來預期將與 GM 旗下的 Super Cruise 自動駕駛輔助系統深度整合，目前 Super Cruise 已涵蓋美國與加拿大超過 75 萬英里的道路圖資，若結合爛路預警功能，不僅能提升導航的精準度，也可大幅減少意外避震損壞、輪圈變形或底盤受損等問題發生機率，對於車輛保值與維修成本控制也具有直接幫助。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GMGeneralMotors通用汽車爛路預警系統專利新車

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