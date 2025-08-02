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【周焦點】國產百萬7人座接單　歐系休旅大降42萬　法系進口新車預告

▲MG G50 Plus開始接單；福斯電動車大降價；Peugeot CEO來台預告重點車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲MG G50 Plus開始接單；福斯電動車大降價；Peugeot CEO來台預告重點車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

雖然台灣近期新車買氣受到關稅不小干擾，不過各品牌仍是卯足勁推新車、推促銷，籌備已久的MG G50 Plus終於來了，開始接單預計8月發表；福斯電動車更是祭出有感促銷，入手門檻比特斯拉更划算；Peugeot CEO首度來台，就為台灣新車市場帶來重磅消息，預告新208明年導入。

▲MG G50 Plus開始接單；福斯電動車大降價；Peugeot CEO來台預告重點車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲MG G50 Plus預計8月上市，接單價110萬。

從去年就開始準備的大通G50 Plus MPV，如今終於確認由MG負責出戰（連結），以寬敞的3排7人座空間切中甜蜜的價格帶級距，售價110萬起開始接單，預計8月底正式發表，採用具有省稅金優勢的1.5升渦輪。

▲MG G50 Plus開始接單；福斯電動車大降價；Peugeot CEO來台預告重點車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲福斯ID.4、ID.5電動車休旅全車系降價，劍指特斯拉Model Y而來。

新車塞爆台灣港口，還再觀望關稅不敢買車？台灣福斯經銷商先拋出有感促銷，旗下ID.4、ID.5電動車全車系降價（連結），最大降幅42萬，且比起特斯拉Model Y更有高達70萬價差，售價135.8萬，成為近期最有誠意的進口電動車。

▲MG G50 Plus開始接單；福斯電動車大降價；Peugeot CEO來台預告重點車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲久違的208回歸台灣，還是國外最新的小改款。

Peugeot CEO本周首度來台灣就帶來好消息（連結），不僅旗下的408、3008、5008等車款都繳出漂亮的成績單，讓海外原廠更重視台灣市場，並且預告Peugeot當家顏值掀背代表208明年叩關，預計也同樣搭載熱門的1.2升渦輪油電作主力。

▲MG G50 Plus開始接單；福斯電動車大降價；Peugeot CEO來台預告重點車。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲新一代Skoda Kodiaq RS開賣，售價186.8萬。

熱血性能、空間7人座休旅代表，新一代Skoda Kodiaq RS於本周上市（連結），售價186.8萬，動力心臟來自全新2.0升代號EA888 Evo4四缸渦輪引擎，具備280匹馬力、40.8公斤米扭力，搭配7速DSG雙離合器變速箱與電子四驅系統，另還有豐富的配備與凶狠外觀。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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