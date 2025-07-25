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別等關稅了、「福斯2款休旅」台灣經銷端降價42萬搶單！特斯拉小心了

 ▲作為台灣福斯首款電動車，ID.4、ID.5給人印象深刻的操控樂趣。（圖／記者徐煜展攝）

▲還在等關稅不敢買車！福斯經銷端直接有感促銷大降價。（圖／翻攝自資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯ID.4、ID.5兩款電動休旅，經銷端搶在原廠先行一步降價搶單，ID.4、ID.5全車系降幅34萬起跳，又以ID.5 GTX性能款降幅最多達42萬，價格誘人、又有換車的理由了！

▲福斯ID.4降價

其實從7月開始，福斯台灣經銷端就開始醞釀ID.4、ID.5電動車降價促銷，價格調整是為了讓更多消費者能輕鬆體驗德系休旅電動最新科技，以誠意價格祭出電動休旅新選擇。

不過需特別說明的是，以上價格為各地經銷商釋出降價福利，台灣福斯尚未對ID.4、ID.5兩款車系進行價格調整，但從經銷商積極釋出降價資訊來看，不排除台灣福斯將在8月公布甜甜價促銷資訊。

▲作為台灣福斯首款電動車，ID.4、ID.5給人印象深刻的操控樂趣。（圖／記者徐煜展攝）

▲作為台灣福斯首款電動車，ID.4、ID.5給人印象深刻的操控樂趣。（圖／記者徐煜展攝）

▲ID.4、ID.5休旅續航力可達556公里。

不論是 ID.4、ID.5，皆採 MEB 模組化平台打造，ID.4、ID.5 Pro S 車型具備單馬達後驅設，續航表現可達556公里，而 GTX 車型則為雙馬達四驅配置，擁有340 匹馬力，零百加速僅需5.4秒，絕對不是只有節能，還能兼顧駕馭樂趣。

最高降價42萬促銷，相信能吸引不少電動車嘗鮮消費者，尤其2款休旅釋出福利，相信也能對特斯拉Model Y造成不少威脅。特斯拉Model Y目前台灣售價189.99萬、229.99萬。

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►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯ID.4ID.2ID.5電動車ID.Buzz

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