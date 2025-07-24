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239.8萬起！台灣「福斯商旅6人座MPV ID.Buzz」開賣　空間舒適更加分

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣福斯商旅於7月24日推出全新6人座的ID.Buzz，售價239.8萬，另可選擇更活潑配色的雙色款，售價248.6萬，全車座艙配置6張獨立座椅，提供每位乘客舒適不將就的乘坐自由，以及可隨心所欲變化的實用空間機能性！

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

▲6人座尺碼與7人座相當，外型設計仍是相當搶眼，可選擇雙色配置。

作為目前台灣第1款電動MPV代表，福斯商旅ID.Buzz自去年上市後好評不斷，為因應市場需求所推出的 ID.BUZZ 6人座版本，滿足消費者對於乘坐舒適與靈活性的不同期待，進一步強化 ID.BUZZ 車系的產品組合與可能性，提供消費者更多樣性購車選擇。

全新ID. Buzz 6人座車身尺碼，與長軸7人座車型同為4,962 x 1,985 x 1,927 mm，並擁有3,239 mm 的軸距，不僅是現今台灣電動乘用車市場中軸距最長的車款，座艙內部高度同樣具備1,330 mm的水準。

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

▲座椅全採獨立設計，為每位乘客帶來更尊榮的舒適感。

有別於長軸7人座版本的「2-3-2」三排座椅設定，其採用6張獨立式座椅設計，為每一位車內乘客規劃出專屬乘坐空間，每張座椅均具備獨立調整功能，搭配第二排座椅均配備可自由調整角度的側扶手。

配置採MEB 平台中最大總容量91kWh的鋰電池模組，最大輸出達286 匹馬力和 57公斤米扭力的水準，全新 ID. Buzz 6人座版亦可支援最高達 200 kW 的充電功率，並同步導入CCS2 充電規格，透過最高功率 DC 直流進行快速充電，電量自 20% 充電至 80% 最快只需 30 分鐘內即可完成，續航力達487公里。

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣福斯推出ID.Buzz 6人座，售價與去年7人座相同。（圖／記者徐煜展攝）

▲配備、安全科技給好給滿，給予全車乘客完善的行車安全把關。

配備與7人座規格相同，車內搭載ID. Digital Cockpit 全邏輯數位化儀表、Discover 12.9 吋多媒體鏡面觸控主機及 4 種駕駛模式調整，提供車主最直覺就手的觸控感受及和駕駛體驗。

而主被動防護也滴水不漏，先進的IQ.Drive 智能駕駛輔助系統（符合Level 2半自動駕駛標準），輔以全新設計強化車體結構及全車高剛性輕量化材質運用，能夠在車輛遭受撞擊時有效防護座艙及動力電池系統，確保車內乘客都能擁有全方位安全防護。

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