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207萬！台灣福斯商旅「新年式7人座Multivan」開賣　導入新2.0升柴油

▲新年式Multivan增加新柴油選項。（圖／翻攝自福斯）

▲新年式Multivan增加新柴油選項。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

持續為消費者提供最齊全且兼具多功能用途的7人座MPV產品，致力滿足國人對於多樣化用車生活的期望。為強化Multivan車系旗下產品陣線，台灣福斯商旅宣布7人座旗艦豪華MPV Multivan TDI正式在台上市，兼具德國科技、創新空間機能與高效節能等眾多優勢，柴油渦輪動力即刻強勢回歸台灣市場，並享有5年原廠保固。

▲新年式Multivan增加新柴油選項。（圖／翻攝自福斯）

▲相較汽油渦輪205萬，新柴油作為中階款為207萬。

相較過去的2.0升汽油渦輪，該動力能繳出204匹馬力、32.6公斤米扭力，而台灣原廠又再度追加2.0升柴油，搭配7速DSG雙離合變速箱，擁有150匹馬力、36.7公斤米扭力，提供汽油、柴油等豐富的動力，為台灣消費者帶來更多元化的選擇。

▲新年式Multivan增加新柴油選項。（圖／翻攝自福斯）

▲新年式Multivan增加新柴油選項。（圖／翻攝自福斯）

▲配備鋪陳與先前一致，都具備完善的主被動安全防護。

Multivan車長5,173mm、車寬1,941mm、車高1,909mm，軸距更達到3,124mm的水準，長車身的設計，打造游刃有餘的行李收納應用。底盤及動力科技方面，Multivan TDI同樣搭載福斯集團最新世代MQB轎車式模組化底盤平台，並配置輕量高剛性的前麥花臣式、後拖曳臂獨立懸吊系統，賦予Multivan媲美大型房車般的上乘乘坐質感。

全車系標配福斯家族最先進的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，包含：Level 2智能駕駛輔助系統，搭載全速域ACC主動車距調節巡航系統、Side Assist 車側盲點警示系統、Lane Assist車道維持及偏移警示系統(含修正輔助功能)、Travel Assist智慧車陣穿梭系統、Emergency Assist 緊急待援輔助系統，以及自動停車輔助。

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