特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

▲特斯拉第2季銷量、股價持續下跌，特斯拉執行長馬斯克也坦言「未來幾季處境艱難」。（圖／資料照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）公布第2季財報，不只電動車銷量下滑明顯，營收也較去年同期衰退16%，也讓特斯拉連續2季衰退，股價更是下跌4.44%，同時執行長馬斯克（Elon Musk）也提到，在美國即將取消補貼政策下，坦言「未來幾季處境艱難」。

▲不只北美市場，台灣特斯拉今年1-6月共賣出4,689輛，較去年同期大幅衰退41%。



特斯拉今年第2季營收225億美元（折合新台幣約6585.5億），低於LSEG倫敦證交所分析師預估的227.4億美元，每股盈餘EPS為40美分，也比預估的43美分少。其中特斯拉汽車部門第2季營收為167億美元，比去年同期199億美元下滑明顯。馬斯克與財務長Vaibhav Taneja表示，在關稅成本增加、同時美國聯邦政府對電動車的稅收抵免也即將到期取消，接下來幾季處境將相當艱難。

▲在消費者預期降價心理下，台灣特斯拉官網「現貨車」中也出現不少Model Y，多達18輛。（圖／台灣特斯拉官網）



台灣市場方面，台灣特斯拉今年1-6月共賣出4,689輛，較去年同期大幅衰退41%，其中主力車型Model 3、Model Y先後歷經小改款，上半年銷量分別為1,424輛、3,004輛，分別較去年同期衰退29.3%、34.1％，尤其在美國對等關稅影響下，也讓國內賣家持續觀望，甚至在台灣特斯拉官網的「現貨車」中更湧現18台Model Y，顯見庫存壓力不小，至於美國對台灣的關稅數字到底多少，恐要等到8月1號才會明朗。