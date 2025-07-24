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「TOYOTA集團油電小休旅」油耗27.8km/L！1.2升動力進軍印尼市場

▲TOYOTA旗下Daihatsu Rocky帶著新油電於印尼亮相。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲TOYOTA旗下Daihatsu Rocky帶著新油電於印尼亮相。（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA Raize的雙生車大發Daihatsu Rocky，日前帶著主力的1.2升油電系統現身印尼車展，更繳出優秀的27.8km/L油耗，讓台灣車迷好羨慕！

▲TOYOTA旗下Daihatsu Rocky帶著新油電於印尼亮相。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲1.2升油電系統大多仰賴電力行駛，帶來類似電動車的行路質感。

印尼大發Rocky Hybrid並非當地生產，而是從日本以進口方式引進，目標是替印尼市場帶來更節能且環保的新選擇。根據官方資料，這套油電系統為 e-Smart Hybrid，與 Nissan e-Power 同樣是以電力為主的架構，擁有純電般的行路感受。

動力由一具 1.2升自然進氣三缸引擎搭配電動馬達構成，引擎僅負責發電，動力驅動大多仰賴電動馬達，等於類似電動車的行駛邏輯。這套系統讓油耗大幅提升至27.8km/L。

▲TOYOTA旗下Daihatsu Rocky帶著新油電於印尼亮相。（圖／翻攝自Daihatsu）

▲空間尺碼比台灣TOYOTA Yaris Cross更入門。

外型方面，Rocky Hybrid與日規相同，相較雙生車TOYOTA Raize，在細節上有些微變化，水箱護罩導入新樣式，並追加 e-Smart Hybrid 專屬銘牌與藍色飾條點綴，小幅提升識別度。

內裝部分則導入電子手剎車、雙區恆溫空調與數位儀錶等流行配備，強化科技與舒適性。

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