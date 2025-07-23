下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作！外觀更帥、全新油電加持

▲下一代三菱Outlander傳開發中！將與雷諾攜手。（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

記者徐煜展／綜合報導

先前才傳出新一代Nissan X-Trail即將登場！而有血緣關係的三菱Outlander也傳出正有大改款計劃，不過這次三菱Outlander可能不是與Nissan合作，而是攜手同聯盟的雷諾合作開發，將帶來更帥氣的跑格外型與全新油電！

▲台灣目前遲遲未有第4代消息，而國外已經有第5代計劃。

三菱這次要大變身！國外有消息表示，原廠計劃於2027年前堆出第5代Outlander，還有小一號的Outlander Sport（ASX），不只外型翻新，還加入獨特的法系美學，曝光的最新預想圖滿滿的雷諾設計感！

三菱近年來積極與雷諾合作，於歐洲市場推出一系列的雷諾雙生貼牌車，而下一代Outlander將不再與Nissan X-Trail共享平台，而是可能搭上雷諾的新平台，能支援油電、EV純電等動力。

下一代Outlander不再依賴 Nissan CMF平台，還會加進輕油電、油電混合、PHEV 插電式多種選項，一口氣擴大市場火力。持續與雷諾合作，品牌定位也更清楚。未來歐洲會是第一波市場，接著再進軍北美、亞洲等市場。