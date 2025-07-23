「TOYOTA新7人座休旅」川普關稅戰北美調漲！折合新台幣188萬

▲北美TOYOTA新年式Sequoia受關稅戰心理影響，售價漲幅不小。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

受川普關稅戰影響，日前福特、速霸陸北美當地汽車漲聲響起，就連北美特有的旗艦TOYOTA Sequoia也不例外，最高漲幅1,600美金，折合新台幣4.7萬，入手價賣破64,025美金，折合新台幣188萬。

▲北美各品牌因關稅成本影響，從6月開始已經有不少車款紛紛喊漲。

進口、關稅、物流、通膨等各種成本反應，福特、速霸陸上週就受到關稅影響因而在北美調漲售價，福特甚至表示因關稅成本至少會損失15億美金。

至於作為北美TOYOTA尺碼最大的旗艦休旅Sequoia，價格也跟著上漲，從原本的62,425美金調漲64,025美金，雖然TOYOTA官方售價只是例行性調整，與川普關稅戰無關，不過這份申明消費者可不買單，外界普遍認為關稅成本仍是主因之一，而從6月開始，北美TOYOTA、LEXUS等其他車款，已經在醞釀漲價。

▲新年式TOYOTA Sequoia北美喊漲！旗下車款也正在醞釀發酵。

第3代TOYOTA Sequoia採TNGA-F平台打造，於2022年發表， 與Tundra為同平台，並還有響亮的「紅杉」中文綽號，其造型設計不僅威武霸氣，車身尺碼更是來到5,210x2,029x1,895mm、軸距達3,099mm，並具有寬敞的3排7人座、8人座配置，如今北美想要入手新年式Sequoia，可要多掏點錢才能入手。