新一代「Nissan Kicks油電」歐洲上路測試！台灣有導入契機最快明年見

▲台灣遲遲未有新一代Kicks規劃，其實就在等國外的e-Power油電發表。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

新一代Nissan Kicks陸續在北美、南美洲市場開賣，提供2.0升自然進、1.0升渦輪等動力，而歐洲市場則還有重點的全新世代的e-Power油電，近期歐洲捕獲新一代Nissan Kicks測試車，將用上關鍵的e-Power油電，屆時台灣就有導入機會了！

▲Kicks e-Power在汽油輪廓下，加入更多電氣化特徵設計。

歐洲新一代Nissan Kicks e-Power上路測試透露更多資訊，以國外捕獲測試車觀察，在北美首發的汽油款輪廓下，新Kicks e-Power融入更多家族化特徵，與Qashqai、X‑Trail e-Power設計相似。

Nissan的 e-Power系統已應用於 Qashqai 與 X‑Trail，燃油引擎僅作為發電使用，並以電動馬達提供動力來源，帶來媲美電動車即時輸出與寧靜行駛體驗。

▲台灣將隨著國外Kicks e-Power上市，隨後導入。

事實上，今年6月歐洲Nissan首發第3代e-Power技術，首搭在Qashqai休旅，而最新現身的Kicks已經暗示將搭上第3代e-Power技術，台灣原廠日前更透露，未來將持續導入更多e‑Power新能源車款，而Kicks e-Power將是人選名單之一。