賓士A-Class歐洲不放手「加碼服役不停產」！販售至2028年推小改款

▲海外賓士策略轉彎！賓士A-Class續命販售至2028年。（圖／翻攝自賓士）

記者徐煜展／綜合報導

原本說好 2026年就要讓A-Class退休，沒想到歐洲人太捨不得，讓賓士（Mercedes-Benz）原廠改變主意！原定要走入歷史的 A-Class 小型掀背車，如今確定加碼服役，會一路撐到 2028 年，途中還將有2次小改款。

▲賓士A-Class守住入門級距，為品牌轉型爭取時間。

賓士對外表示，現行這代 A-Class 不會有新世代接班人，也就表示不會有大改款，但為了歐洲市場需求，決定繼續生產下去。不過生產地點會從德國廠轉移到匈牙利廠，目的是騰出產線資源，為接下來全新 MMA 電動車平台做準備。

原因歐洲人真的還是很愛 A-Class！即便這一代車款從 2018 年推出，已經進入產品週期後段，但光是今年前5個月，就在歐洲賣出 27,772 輛，成績還是非常亮眼。相比之下，同平台的 B-Class 表現就比較低迷，僅賣了 5,997 輛，因此仍按照原計畫，B-Class還是會在 2026 年說再見。

留下A-Class就是爭取時間、穩定戰線。在轉型到 MMA 車系之前，讓 A-Class在入門級距可以撐到 2028 年，守住價格帶，也能讓賓士新產品有餘裕接棒上市，未來仍可能針對內外觀或配備作小改款更新，繼續與 BMW 1系列、Audi A3 拚人氣。