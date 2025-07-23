HONDA「新HR-V休旅」進軍大馬！3種動力可選、還有帥氣RS運動款

▲改款新HR-V大馬動力一次給滿！汽油渦輪、油電通通有。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

HONDA HR-V小改款進軍大馬（馬來西亞），相較台灣日前上市的規格，大馬除了同樣有1.5升自然進氣、e:HEV油電外，還多了1.5升渦輪、帥氣的RS運動款，車型選擇更豐富。

▲大馬HR-V相較台灣多了1.5升汽油渦輪可選。

大馬小改款HONDA HR-V休旅涵蓋3種動力、4種車型可選，入門與台灣採相同的1.5升自然進氣，售價RM 115,900元，折合新台幣80萬，而汽油渦輪提供2款，售價RM 130,900元，折合新台幣91萬，油電e:HEV僅有1款售價RM 143,900元，折合新台幣100萬。

▲外觀導入RS運動款，車尾跟進日本新樣式尾燈。

在外型、配備上相較台灣也有不小差異，大馬HONDA HR-V提供RS運動化車型，並同步跟隨日規增加搶眼的一體式橫貫尾燈，整體搭配下，更顯得都會時尚。這具1.5升渦輪能繳出181匹馬力、24.5公斤米扭力，也讓不少台灣網友敲碗好羨慕。

內裝配置與台灣大同小異，採8吋多媒體螢幕，配上7吋數位儀錶，當然HONDA Sensing主被動安全防護當然沒少，具有L2等級的輔助駕駛科技。