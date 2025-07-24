「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

▲大陸正著手第6代TOYOTA RAV4導入規劃，將出現新2.0升油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4今年於日本、北美首發，而大陸一汽、廣汽豐田自然也不會放過這位壓軸作品，大陸市場已經正準備6代RAV4上市規劃，除了基本的2.5升油電，預期也會出現Camry的2.0升油電系統，將在今年11月廣州車展發表！

▲2.0升油電目前已廣泛用在大陸豐田多種車款。

一汽豐田、廣汽豐田分別都有RAV4雙生休旅，一汽豐田當地稱為榮放，廣汽則為威蘭達Wildlander，屆時6代RAV4在大陸市場將出現各種不同造型，而動力上也將更豐富。

事實上，新一代Camry當初於大陸市場發表時，相較北美市場，除了2.5升油電外，大陸市場還另推出2.0升油電，具備第5代技術，擁有197匹綜效馬力，油耗22.2km/L，相較2.5升油電229匹綜效馬力、21.97km/L油耗，2.0升油電更是台灣市場夢寐以求的動力。

▲第6代RAV4目前擁有3種外觀。

第6代TOYOTA RAV4預計今年下半季北美、日本上市，而大陸則最晚11月廣州車展發表，屆時除了有新2.0升油電，也有望因應當地市場，榮放、威蘭達Wildlander也將在外型作區別。