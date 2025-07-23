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HONDA「入門7人座MPV」日規新年式將開賣！台灣導入評估中

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲HONDA新年式Freed日規即將正式上市。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA Sienta頭號勁敵，今年釋出的新年式HONDA Freed，即將在7月24日日本正式開賣，新年式透過外觀、內裝調整提升戰力！這款日本暢銷的Freed 7人座，台灣本田先前就有表態持續有導入評估規劃。

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲HONDA Freed雖在台灣原廠評估計劃中，但也必須等到有左駕版。

目前以日規右駕為主的HONDA Freed，台灣若想導入上市，還必須等到Freed進軍其他市場提供左駕版本，不過隨著台灣TOYOTA Sienta停產謝幕，讓百萬內MPV出現了大空缺，海外熱門的HONDA Freed、Step WGN都在台灣本田評估規劃，而Step WGN未來也即將進軍東南亞市場，屆時若有了左駕版，就能增加導入台灣機會。

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Freed。（圖／翻攝自Honda）

▲國外HONDA近期主打新的烤漆技術，受惠到旗下多種車款。

話題回到日規新年式Freed，新年式維持1.5升汽油與油電等配置，售價2,623,500日圓起，折合新台幣57萬，新年式受惠近期最新烤漆技術，捨棄傳統金油層的丙烯酸三聚氰胺，採用新的材質，官方宣稱將使車色光澤更亮、還能提高塗裝1.5倍耐用度。

汽油車型配備也得到提升，在AIR EX與Crosstar車型、以及福祉車上皆升級光感應頭燈、LED彎道照明輔助、倒車攝影、後方來車警示等。

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關鍵字：hondaFreedFit油電toyotaSientaMPV

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