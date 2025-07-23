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「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

▲三菱日前結束大陸汽車銷售，如今又終止當地引擎開發，代表全面退出大陸市場。（圖／翻攝自路透）

▲三菱2023年剛結束大陸汽車銷售，如今又終止當地引擎開發，代表全面退出大陸市場。（圖／翻攝自路透）

記者徐煜展／綜合報導

三菱汽車正式宣布，將終止與大陸沈陽航空三菱汽車引擎製造有限公司（簡稱SMAE）合資引擎開發合作，這是繼2023年合資公司廣汽三菱汽車退出大陸汽車銷售端後，如今再添上一筆，代表三菱全面棄守大陸市場。

▲三菱

▲三菱

▲三菱陸續結束大陸汽車合資公司合作，未來不再提供引擎相關硬體、車款銷售。（圖／翻攝自三菱）

SAME成立於1997年，1998年開始投產，是三菱汽車在大陸的重要引擎供應商，不僅為旗下車款供應引擎，也供應多家大陸本土品牌。但隨著大陸汽車產業迅速轉向電動化與新能源車領域，三菱認為該合資模式已不再適應市場策略需求，因此決定撤出。

事實上，大陸汽車市場正經歷從油車向電動車急速轉型的關鍵期，本土新能源品牌（如比亞迪、蔚來、Aion等）在技術、成本與市場推廣上已顯強勢，相較之下，依賴傳統燃油與混合動力結構三菱合資公司顯然居於弱勢。

三菱汽車在聲明中指出，此次終止合作是經過深思熟慮、基於對大陸汽車市場結構性變化的全面評估後所做出的戰略性安排。未來三菱汽車將集中資源於SUV休旅、皮卡及插電式混合動力車等核心業務，把重心放在東南亞、歐洲等市場。

三菱已明確表態，未來將聚焦包括Outlander PHEV等新能源車型，來提升新能源產品佔比，朝向全面綠色轉型2025年中期目標邁進，其中新能源車款將投注在歐洲市場，而皮卡車銷售則以東南亞為主。

隨著大陸市場對傳統油車需求逐年下滑，三菱此次退出引擎合作業務，無疑是為全球新能源佈局調整一環。

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