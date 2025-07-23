台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂！首批限量100輛將完售

▲全新世代TOYOTA Land Cruiser全台超過2,500粉絲搶購。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

售價288萬的TOYOTA Land Cruiser，台灣首波採限量100台預選登錄抽籤方式，短短一周內就超過2,500位粉絲搶購，但限量是殘酷的，台灣和泰於7月23日公布100位即將成為Land Cruiser車主幸運兒。

▲抽籤名單公布，全台將有100位原廠Land Cruiser的準車主。

本次TOYOTA Land Cruiser在律師與經銷商代表陪同見證下抽出100名幸運準車主，將獲得全新TOYOTA Land Cruiser優先購買權。

上市抽籤活動引起前所未有的熱烈反應，也再次印證Land Cruiser超過70年歷史經典車系的品牌魅力與消費者對於越野生活風格的嚮往。未來TOYOTA將持續導入更多車款，滿足消費者不同移動需求，創造更獨特的移動體驗。

▲台灣首波僅有2.8升柴油。

TOYOTA Land Cruiser首度搭載 2.8升柴油渦輪引擎結合 48V 輕油電系統，提供節能與性能兼具的駕馭體驗。全時四輪驅動與強化版智慧型地形系統 (MTS)，搭配電控防傾桿分離裝置 (SDM)，無論公路或越野皆可靈活應對各種地形挑戰。成就 LAND CRUISER 作為真正兼具日常實用與全地形征服力的現代越野王者。