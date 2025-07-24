ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

▲TOYOTA Urban Cruiser電動休旅這回跑到印尼車展，展現拓展電車市場野心。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Urban Cruiser電動休旅這回跑到印尼車展，展現拓展電車市場野心。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前剛結束歐洲發表的TOYOTA全新入門電動休旅Urban Cruiser，這次飄洋過海驚喜在印尼車展現身，雖然尚未具體規劃正式上市時間，但積極展開行動Urban Cruiser電動休旅，未來也有望成為台灣TOYOTA國產電動車人選之一。

▲TOYOTA Urban Cruiser電動休旅這回跑到印尼車展，展現拓展電車市場野心。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣今年將進口導入Urban Cruiser雙胞胎，也就是Suzuki e Vitara。

這輛高人氣的全新入門電動休旅，尺碼4,285x1,800x1,640mm、軸距2,700mm，與台灣預計今年進口導入的Suzuki e Vitara為血緣雙胞胎，而台灣和泰過去曾表示，要推出國產化電動車，很有可能就是為這輛Urban Cruiser登台埋伏筆。

▲TOYOTA Urban Cruiser電動休旅這回跑到印尼車展，展現拓展電車市場野心。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲印尼Urban Cruiser電動車有望成為當地TOYOTA第2款電動休旅作品。

印尼原廠僅表示展出Urban Cruiser電動車主要是為了觀察市場反應，尚未具體規劃正式上市時間，同時針對是否在印尼進行本地生產與價格定位持續進行評估。

不過印尼原廠也公布Urban Cruiser動力規格，有單馬達、雙馬達等各種版本，電池容量共有49、61kWh可選，續航力從300～400公里之間。透過Urban Cruiser EV 的亮相，顯示品牌在印尼市場拓展電動車版圖的企圖心。作為TOYOTA第二款在印尼揭露的電動休旅，新車將與 bZ4X 搭配出不同級距與需求選擇。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAUrban CruiserRAV4Grand VitaraSUV休旅電動車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

推薦閱讀

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

「Hyundai入門7人座MPV」售價僅賣新台幣30萬起！新改款印尼將發表

「Hyundai入門7人座MPV」售價僅賣新台幣30萬起！新改款印尼將發表

239.8萬起！台灣「福斯商旅6人座MPV ID.Buzz」開賣　空間舒適更加分

239.8萬起！台灣「福斯商旅6人座MPV ID.Buzz」開賣　空間舒適更加分

「TOYOTA集團油電小休旅」油耗27.8km/L！1.2升動力進軍印尼市場

「TOYOTA集團油電小休旅」油耗27.8km/L！1.2升動力進軍印尼市場

最新文章

TOYOTA新改款bZ4X日規9月登場2025-07-24

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身2025-07-24

特斯拉第2季銷量、股價雙跌2025-07-24

「Hyundai入門7人座MPV」僅賣30萬2025-07-24

台灣「福斯商旅6人座MPV ID.Buzz」開賣2025-07-24

「TOYOTA集團油電小休旅」進軍印尼市場2025-07-24

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電2025-07-24

光陽時尚萌車小輕大省成年輕潮流2025-07-24

全球僅19輛老法拉利上看950萬美元2025-07-23

BMW宣布直6＆V8引擎將續存2025-07-23

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電2025-07-24

「三菱全面退出大陸市場」不玩了2025-07-23

光陽時尚萌車小輕大省成年輕潮流2025-07-24

「新一代TOYOTA Corolla」換RAV4新造型2025-07-16

台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂2025-07-23

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作2025-07-23

全球僅19輛老法拉利上看950萬美元2025-07-23

特斯拉第2季銷量、股價雙跌2025-07-24

「TOYOTA新7人座休旅」川普關稅戰北美調漲2025-07-23

台灣「三菱2款新車」現身將導入2025-07-22

相關新聞

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

「TOYOTA集團油電小休旅」油耗27.8km/L！1.2升動力進軍印尼市場

「TOYOTA集團油電小休旅」油耗27.8km/L！1.2升動力進軍印尼市場

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

台鐵宜花東9車站設充電樁　開電動車玩東部不怕沒電

台鐵宜花東9車站設充電樁　開電動車玩東部不怕沒電

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂！首批限量100輛將完售

台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂！首批限量100輛將完售

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作！外觀更帥、全新油電加持

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作！外觀更帥、全新油電加持

全球僅19輛老法拉利「身價上看950萬美元」！F40 LM即將登上拍賣會

全球僅19輛老法拉利「身價上看950萬美元」！F40 LM即將登上拍賣會

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366