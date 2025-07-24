「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

▲TOYOTA Urban Cruiser電動休旅這回跑到印尼車展，展現拓展電車市場野心。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前剛結束歐洲發表的TOYOTA全新入門電動休旅Urban Cruiser，這次飄洋過海驚喜在印尼車展現身，雖然尚未具體規劃正式上市時間，但積極展開行動Urban Cruiser電動休旅，未來也有望成為台灣TOYOTA國產電動車人選之一。

▲台灣今年將進口導入Urban Cruiser雙胞胎，也就是Suzuki e Vitara。

這輛高人氣的全新入門電動休旅，尺碼4,285x1,800x1,640mm、軸距2,700mm，與台灣預計今年進口導入的Suzuki e Vitara為血緣雙胞胎，而台灣和泰過去曾表示，要推出國產化電動車，很有可能就是為這輛Urban Cruiser登台埋伏筆。

▲印尼Urban Cruiser電動車有望成為當地TOYOTA第2款電動休旅作品。

印尼原廠僅表示展出Urban Cruiser電動車主要是為了觀察市場反應，尚未具體規劃正式上市時間，同時針對是否在印尼進行本地生產與價格定位持續進行評估。

不過印尼原廠也公布Urban Cruiser動力規格，有單馬達、雙馬達等各種版本，電池容量共有49、61kWh可選，續航力從300～400公里之間。透過Urban Cruiser EV 的亮相，顯示品牌在印尼市場拓展電動車版圖的企圖心。作為TOYOTA第二款在印尼揭露的電動休旅，新車將與 bZ4X 搭配出不同級距與需求選擇。