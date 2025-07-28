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Peugeot全球CEO「預告台灣導入208」！愛快羅密歐休旅、房車驚喜現身

▲台灣寶嘉聯合Peugeot今年銷售好表現！讓海外原廠高度重視，首度來台灣分享喜訊。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣寶嘉聯合Peugeot今年銷售好表現！讓海外原廠高度重視，首度來台灣分享喜訊。（圖／記者徐煜展攝、Peugeot）

記者徐煜展／綜合報導

Peugeot全球CEO Alain FAVEY於7月28日親臨台灣，參加板橋新展間據點開幕剪綵，現場還不吝嗇分享台灣未來新車規劃，預告全新208重點掀背明年叩關，另外現場還有2款神秘的愛快羅密歐休旅、房車，也在暗示接下來將展開動作！

Peugeot 208

▲台灣寶嘉聯合Peugeot今年銷售好表現！讓海外原廠高度重視，首度來台灣分享喜訊。（圖／記者徐煜展攝）

▲現場預告全新208掀背，將明年導入台灣。

這不僅是Peugeot近三十年來首次由現任全球 CEO 親訪台灣，彰顯Peugeot品牌對台灣市場的高度重視與深耕決心，更是展現 Peugeot聚焦亞太市場布局的重要策略。

Peugeot 208

Peugeot 208

▲台灣208預測會導入1.2升渦輪動力，是否未來還有E-208電動車相信也在原廠評估考量。

作為明年新車焦點的全新208，海外日前才剛推出小改款，不僅擁有時尚、俏麗的外型，依照台灣主推的1.2升渦輪油電策略，未來登台的208估計也會繼續供應1.2升渦輪油電作為主要動力。海外另還有電動版的E-208，未來是否登台也會受到持續關注。

▲台灣寶嘉聯合Peugeot今年銷售好表現！讓海外原廠高度重視，首度來台灣分享喜訊。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣寶嘉聯合Peugeot今年銷售好表現！讓海外原廠高度重視，首度來台灣分享喜訊。（圖／記者徐煜展攝）

▲愛快羅密歐

▲愛快羅密歐

▲愛快羅密歐展示神秘的2款新車，未來也會進駐在新開幕的板橋據點。

展間現場另展示神秘的愛快羅密歐2款新車，其中1款為房車級距，應就是台灣人敲碗已久的Giulia四門房車，而另外1款目測則為中型休旅級距，依照海外產品來看，推測為Stelvio休旅，這2款車系在海外都有相當高的人氣，而新開幕的板橋新據點，除了現有的Peugeot、Citroen，未來也將有愛快羅密歐品牌進駐。

▲台灣寶嘉聯合Peugeot今年銷售好表現！讓海外原廠高度重視，首度來台灣分享喜訊。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Peugeot銷售再傳捷報，408交車破千，3008、5008破600張訂單。

近期銷售發燙的Peugeot車系，其408、3008、5008扮演重要的銷售助攻手，408 HYBRID 上市未滿半年掛牌數已超過千台，穩居中型轎跑級距主流；3008、5008自7月上市後，不到半個月已經累積超過600張訂單。

全新落成的新北板橋展示中心暨授權服務廠，位於新北市板橋區三民路一段 156 號。由大台北區授權經銷商星聯汽車依據 STELLANTIS 集團全球品牌標準打造，佔地約1,000坪，提供集團內多品牌新車展售與服務功能，其中服務廠維修能量最多可提供 12 個工作位。未來此新北市旗艦銷售與服務中心，將成為大台北地區的核心銷售與售後樞紐，為消費者帶來更優質的賞車與保修體驗。而此全新據點的投資與開幕，同時也是 STELLANTIS 集團在台推動品牌整合與服務升級的重要實體展現，象徵台灣市場邁入新世代品牌銷售與服務模式的重要里程碑。

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