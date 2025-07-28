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「特斯拉最便宜休旅」要來了！全新陽春版Model Y售價有望百萬內

▲Tesla Model Y。（圖／翻攝自Tesla）

▲執行長馬斯克透露，傳言已久的入門電動車就是Model Y。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

日前剛宣布第2季財報的Tesla特斯拉表現慘兮兮，讓執行長馬斯克提前放殺招救場，先前傳言已久的全新入門款電動車，被證實就是Model Y入門陽春版，售價有望落在3萬美金起左右，折合新台幣88萬！

▲Tesla Model Y。（圖／翻攝自Tesla）

▲入門款Model Y取消多項配備，進一步壓低售價。

全新入門款Model Y已經不是空穴來風，國外已經有陸續測試車被捕獲，且更有初步的規格流出，Model Y測試車曝光與多處配備細節，但它並非特斯拉期待已久的全新車型，而是在既有 Model Y架構上去除高階配備，以壓低成本的策略。

在重點配置上，入門款Model Y取消全景天窗、19吋鋁圈取消變更18吋、取消雙層隔音玻璃等，原本電動調整皮革座椅變成手動織布材質，並無加熱、通風功能。

其他配置上，小改款亮點的後排螢幕也拔除，電動尾門、氣氛燈等都取消，排檔結構仍從中控螢幕操作，一切從簡的Model Y將帶來更有競爭力的價格。

▲Tesla Model Y。（圖／翻攝自Tesla）

▲Model Y壓低售價來救場，還需經過市場考驗。

整體而言，特斯拉藉由削配現有Model Y熱門車款快速導入低價策略，無疑是加速布局低成本市場的短期手段。然而，畢竟還是Model Y延伸車型，是否能真正突破銷量停滯，仍有待市場驗證。

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