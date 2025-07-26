Audi S5試駕！帥爸、帥媽神器　文武雙全的家用熱血旅行車

▲Audi全新S5不僅熱血爽快，旅行車大空間又能勝任家用需求。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

在家庭用車與熱血之間不用妥協，全新Audi S5給了漂亮答案，尤其S5 Avant旅行車，不只空間大、配備齊，還能讓你隨時體驗運動熱血快感，詮釋出「偽買菜家用車」的多重性格。

▲尺碼相較過去A4放大不少，不過線條依然緊湊俐落，給人滿滿的殺氣跑格味。

S5 Avant 的外觀延續 Audi家族俐落線條與精緻質感，但比起過去A4 Avant，雖尺碼放大不少，但跑格殺氣依舊，從蜂巢式水箱護罩、運動化空力套件、雙邊四出排氣，再輔以19吋鋁圈等，相較一般款A5，S5低調中藏著野性，是一位有內涵性能美型男。

▲車尾囂張的雙邊四出排氣管，一眼就辨識這是輛不好惹的Audi性能車。

S5在視覺上壓低車身重心，精悍又優雅。車尾則延續 Audi一貫的科技簡潔風格，雙出排氣與黑色擾流套件，再次提醒這是台不折不扣的「Audi S家族性能車」。S5直接標配高階有質感的Matrix頭燈與OLED尾燈，前後燈組都具備8種造型變化，不愧稱為車壇的燈組魔術師。

尺碼方面，全新A5、S5突破4.8米車長，看似龐大，但卻相當容易上手，加上滿滿的科技配備加持，就算穿梭擁擠市區仍是相當輕鬆，停車不焦慮。

▲S5無須選配副駕液晶螢幕，能支援娛樂、導航等互動功能。

全新世代Audi A5、S5採用品牌最新座艙設計語彙，最吸睛的是中控台那具 14.5 吋觸控螢幕與11.9 吋虛擬數位儀錶，兩者搭配下提供完整數位體驗，加上 Audi connect、語音助理、原廠導航與手機無線充電等配備，科技感與實用性兼備。

作為車系高規代表的S5性能車，無須再加價4萬選配副駕液晶螢幕，加上中控螢幕、數位儀錶形成三螢幕座艙，還能支援2組以上手機連結，讓副駕不再無聊。

▲S5換上包覆性更好的跑車化座椅。

S5 Avant 的座艙明顯比一般A5更運動。跑車化座椅吸椅絕對是精髓，提供極佳側向支撐，無論高速過彎還是長途駕駛都相當舒適。

旅行車行李廂空間更是一大亮點，標準狀態下就有476公升，後座傾倒後最大可擴充至 1,424公升，對於有家庭的買家來說，無論是推車、露營裝備、甚至衝浪板都能塞進去。

▲S5相較一般款A5，不僅擁有V6動力，還獨佔Audi靈魂的quattro四驅。

Audi S5 Avant 搭載是3.0 升V6輪增壓引擎，最大馬力367匹、56.1公斤米扭力，搭配七速 S tronic 雙離合變速箱，相較先前試駕的A5，S5獨佔quattro四驅，

而加入48V輕油電系統，提供滑順的起步與動能回收，尤其在都會通勤中，怠速啟動更靜、換檔更柔順。這也意味著它不只是跑山專用，平日開去菜市場、載小孩上下課都能優雅應對。

操控表現方面，S5 Avant 標配運動化懸吊系統搭配電子阻尼控制，可以在 Comfort 到 Dynamic 模式間做出明顯差異。遊走山路彎道，過彎更乾淨俐落，車身指向也極為精準。就算不是老司機，也能輕鬆駕馭，享受如熱血鋼砲般的駕駛樂趣。

▲S5平常個性溫馴，新手、女性也能瞬間適應，進入山道也能馬上轉換戰鬥情境。

S5 Avant 就是那種你越開越喜歡、越用越發現它貼心的車。它能讓老婆覺得實用、讓小孩覺得舒服、讓爸爸找到人生小確幸。它不是一台極端的性能猛獸，也不是一台純粹的家庭車，而是一台能藏起鋒芒，能隨時張牙舞爪的德系鋼砲旅行車。