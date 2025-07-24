大陸別克「最新旗艦房車至境L7」亮相！結合AI＆大模型續航力超強

圖文／7Car 小七車觀點

上汽通用汽車旗下高端新能源子品牌「至境」日前正式公布其首款智能豪華轎車的命名 ——「至境L7」。車名中「L」代表 Luxury 豪華定位，「7」則象徵其大型轎車級距。至境 L7 將成為別克邁向智電豪華新時代的旗艦之作，聚焦智能駕駛、數位座艙與高效增程技術等核心領域，樹立人民幣 30 萬級距新能源轎車的全新標竿。

至境 L7 是別克基於自家「逍遙」架構打造的首款量產轎車。這一架構由泛亞技術中心主導開發，專為中國大陸市場需求量身設計，整合了平台、軟體、智能與動力等多項系統。新車具備超過五米的車長與寬敞的車體比例，外觀設計採用新世代家族語彙，包括展翼式頭燈與渦扇式輪圈，突顯中大型車格的磅礡氣勢，展現別克品牌向新能源領域躍進的企圖。

至境 L7 是全球首款搭載 Momenta R6 飛輪大模型的量產車型，結合領先的智能駕駛演算法，提供高階駕駛輔助功能，實現接近真人水準的駕駛體驗。在數位座艙方面，L7 也同步首發由高通 SA8775P 晶片驅動的智能座艙控制器，具備強大 AI 算力，支援語音、觸控、手勢等多模態互動，為駕駛者與乘客提供前所未有的智能操作體驗。

在動力表現上，至境 L7 搭載通用汽車深厚技術基礎上開發的全棧式增程系統，最大電機輸出達 252kW。其增程部分採用一具 1.5T 混動專用引擎，可提供高達 230Nm 扭力與 115kW 功率。這組動力系統不僅輸出強勁、運轉平順，更具備接近純電車的靜謐與高效率，實現超長續航與低油耗的平衡。

至境L7的誕生，將傳承別克的高端血統，並引領品牌進入智能電動新時代。作為合資品牌進軍新能源市場的重要戰略車款，至境 L7 不僅是對未來出行體驗的全新詮釋，也象徵別克於智能豪華領域的重新定位與升級。