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極致單座賽道車「BAC推出全新Mono CUP」！車重減輕引擎再升級

圖文／7Car 小七車觀點

英國高性能車廠 Briggs Automotive Company (BAC) 日前正式發表旗下最極致的單座賽道車款 — Mono CUP。此車型以 MY25 Mono 為基礎，進一步精簡車體結構、導入頂尖賽車技術，專為追求純粹駕駛樂趣的賽道玩家所打造，堪稱是 BAC 對「駕駛是一種運動」理念的最高詮釋。

最輕、最強、最純粹　BAC 發表全新 Mono CUP

Mono CUP 的乾重僅 540 公斤，較 MY25 Mono 輕了 40 公斤，透過取消不必要的道路配備及導入 FIA 認證油囊式油箱，兼顧輕量與安全。搭配全新碳纖維輪圈 (前輪 3.9 公斤、後輪 4.1 公斤) 與升級的 2.5 升自然進氣引擎 (輸出 335 匹馬力與 330Nm 扭力)，其動力重量比高達 620bhp/ton，超越 Mono R 表現，帶來更迅速的加速與單圈時間。

最輕、最強、最純粹　BAC 發表全新 Mono CUP

最輕、最強、最純粹　BAC 發表全新 Mono CUP

Mono CUP 搭載 BAC 自行研發的 Motorsport ABS 系統，搭配 295mm 碳陶煞車碟，提供極佳的煞車力與熱衰減抵抗力，同時降低旋轉與非簧載質量。懸吊系統則採用全新設定的 Öhlins 四向可調避震器與輕量鋁合金懸吊構件，帶來更精準的操控回饋與穩定性，完全對應極端賽道需求。

最輕、最強、最純粹　BAC 發表全新 Mono CUP

Mono CUP 亦注重駕駛者的數據分析與技能培養，內建高畫質攝影機與 BAC 資料記錄系統，可記錄並回放駕駛過程，進行數據分析。更創新的是，它支援即時數據與影像串流，讓車庫內教練能同步掌握駕駛操作，實現更快速、準確的賽道指導。

最輕、最強、最純粹　BAC 發表全新 Mono CUP

最輕、最強、最純粹　BAC 發表全新 Mono CUP

最輕、最強、最純粹　BAC 發表全新 Mono CUP

雖然 Mono CUP 以賽道為主場，原廠亦提供選配的道路合法化套件，讓車主可視需求調整使用情境。不過，Mono CUP 車主並不自動獲得 Mono CUP 單一車型賽事的參賽資格。此車主要用途仍為提供參賽者熟悉比賽用車，或滿足賽道愛好者的極限操駕慾望。

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