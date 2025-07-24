ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價！雙動力、標配更多內裝質感升級

▲2026年式TOYOTA Tundra皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲2026年式TOYOTA Tundra湯爪皮卡北美登場，內裝、標配內容有所升級，不過售價也較改款前調漲。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA推出2026年式「湯爪」Tundra皮卡，這款全尺寸皮卡在內裝、配備及塗裝都有升級、並更加豐富，不過售價也調漲，從原本的40,090美元起調漲至41,260美元起，折合新台幣約121.2萬起。

新年式湯爪皮卡在TRD Pro車型上具有專屬Wave Maker塗裝，並可選配ISO Dynamic Seats動態座椅，為越野買家提升舒適度。另外全車系也將拖車鉤、7/4 pin connector連接器列為標配，同時全車系油箱皆為122公升，不再提供85公升小油箱選配，同時原廠也將TRD 3英吋（7.62公分）舉升套件、拖車技術加入TRD Rally套件中。

▲2026年式TOYOTA Tundra皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲2026年式TOYOTA Tundra皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式湯爪部分車型升級真皮座椅，另外全車系也都採122公升油箱。

座艙方面，部分車型（Limited、Capston）升級真皮座椅，同時雙排座版本也在後排中央控制台上配備冷氣出風口，所有單區空調的車型也具有Smartflow management system空調管理系統。

動力方面，湯爪皮卡同樣提供兩種選擇，分別是i-FORCE 3.4升V6雙渦輪引擎（389匹／66.2公斤米扭力）、i-FORCE MAX 3.4升V6雙渦輪油電動力，後者具有綜效馬力437匹／80.6公斤米扭力，2款動力皆搭載10速自排變速箱，標配TSS 2.5駕駛輔助系統、電動尾門（含膝部感應輔助關閉功能）。

▲2026年式TOYOTA Tundra皮卡。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲動力部分維持不變，共有i-FORCE 3.4升V6雙渦輪引擎（389匹／66.2公斤米扭力）、i-FORCE MAX 3.4升V6雙渦輪油電（綜效437匹／80.6公斤米扭力）。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車皮卡全尺寸TOYOTATundra湯爪美式新年式TRD越野油電V6雙渦輪自排

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【灌漿出包】水泥瀑布「高空猛洩」　狂灌停車場畫面曝

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價！雙動力、標配更多內裝質感升級

TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價！雙動力、標配更多內裝質感升級

最新文章

TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價2025-07-24

Lexus最美V8轎跑／敞篷特仕版2025-07-24

TOYOTA新改款bZ4X日規9月登場2025-07-24

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身2025-07-24

特斯拉第2季銷量、股價雙跌2025-07-24

「Hyundai入門7人座MPV」僅賣30萬2025-07-24

台灣「福斯商旅6人座MPV ID.Buzz」開賣2025-07-24

「TOYOTA集團油電小休旅」進軍印尼市場2025-07-24

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電2025-07-24

光陽時尚萌車小輕大省成年輕潮流2025-07-24

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電2025-07-24

光陽時尚萌車小輕大省成年輕潮流2025-07-24

「三菱全面退出大陸市場」不玩了2025-07-23

「新一代TOYOTA Corolla」換RAV4新造型2025-07-16

台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂2025-07-23

特斯拉第2季銷量、股價雙跌2025-07-24

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作2025-07-23

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身2025-07-24

全球僅19輛老法拉利上看950萬美元2025-07-23

「TOYOTA新7人座休旅」川普關稅戰北美調漲2025-07-23

相關新聞

Lexus「最美V8轎跑／敞篷」巔峰特仕版登場　限量200台還得抽籤！

Lexus「最美V8轎跑／敞篷」巔峰特仕版登場　限量200台還得抽籤！

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

「TOYOTA集團油電小休旅」油耗27.8km/L！1.2升動力進軍印尼市場

「TOYOTA集團油電小休旅」油耗27.8km/L！1.2升動力進軍印尼市場

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

「新一代TOYOTA Corolla」跟上RAV4整容換造型！搭上全新1.5升油電

台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂！首批限量100輛將完售

台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂！首批限量100輛將完售

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

特斯拉第2季銷量、股價雙跌！台灣官網「大量Model Y現貨車」湧現

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作！外觀更帥、全新油電加持

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作！外觀更帥、全新油電加持

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366