TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價！雙動力、標配更多內裝質感升級

▲2026年式TOYOTA Tundra湯爪皮卡北美登場，內裝、標配內容有所升級，不過售價也較改款前調漲。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美TOYOTA推出2026年式「湯爪」Tundra皮卡，這款全尺寸皮卡在內裝、配備及塗裝都有升級、並更加豐富，不過售價也調漲，從原本的40,090美元起調漲至41,260美元起，折合新台幣約121.2萬起。

新年式湯爪皮卡在TRD Pro車型上具有專屬Wave Maker塗裝，並可選配ISO Dynamic Seats動態座椅，為越野買家提升舒適度。另外全車系也將拖車鉤、7/4 pin connector連接器列為標配，同時全車系油箱皆為122公升，不再提供85公升小油箱選配，同時原廠也將TRD 3英吋（7.62公分）舉升套件、拖車技術加入TRD Rally套件中。

▲新年式湯爪部分車型升級真皮座椅，另外全車系也都採122公升油箱。



座艙方面，部分車型（Limited、Capston）升級真皮座椅，同時雙排座版本也在後排中央控制台上配備冷氣出風口，所有單區空調的車型也具有Smartflow management system空調管理系統。

動力方面，湯爪皮卡同樣提供兩種選擇，分別是i-FORCE 3.4升V6雙渦輪引擎（389匹／66.2公斤米扭力）、i-FORCE MAX 3.4升V6雙渦輪油電動力，後者具有綜效馬力437匹／80.6公斤米扭力，2款動力皆搭載10速自排變速箱，標配TSS 2.5駕駛輔助系統、電動尾門（含膝部感應輔助關閉功能）。

▲動力部分維持不變，共有i-FORCE 3.4升V6雙渦輪引擎（389匹／66.2公斤米扭力）、i-FORCE MAX 3.4升V6雙渦輪油電（綜效437匹／80.6公斤米扭力）。