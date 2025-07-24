TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

▲在歐規、美規相繼發表後，日媒也傳出小改款bZ4X將在9月於日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在今年3月發表歐規、5月美規版本後，TOYOTA小改款bZ4X電動休旅也傳出將在9月於日本上市，在與速霸陸Solterra為雙生兄弟下，小改款bZ4X將內外更新、並帶來更出色的續航表現。

日規小改款bZ4X預料外觀將換上新款C型頭燈，與品牌家族風格相近，同時更具備轎跑斜背風格，尺碼則是4,690mm x 1860mm x 1,650mm，軸距則增加至2,850mm，車室空間表現更好。

▲新bZ4X升級14吋大螢幕，同時座艙也保留實體按鍵、提供雙手機無線充電板。



車內則將升級14吋中控螢幕，並具有最新TOYOTA Safety Sense駕駛輔助系統，擴大交叉路口輔助功能偵測範圍，新增高速公路自動駕駛輔助、遙控停車輔助等。

小改款bZ4X也搭載新開發的電動動力系統，參照其他市場規格，提供單馬達前驅、雙馬達全驅，電池容量則有57.7kWh、73.1kWh，其中前驅具有228匹，比改款前提升17匹，全驅車型則來到343匹、0-100km／h加速5.1秒表現，最大續航力可達505公里。

小改款bZ4X透過電池預熱功能，可縮短快充時間來到30分鐘，最大拖曳力也提升至1,500公斤。日媒預測，在新增入門57.7kWh電池下，新bZ4X的入手門檻可更親民，預計9月就會在日本上市。

▲在增添57.7kWh電池選擇下，新bZ4X的入手門檻也將更親民。