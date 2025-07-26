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「MG雙門電動跑車」印度開賣！510匹馬力折合新台幣247萬

▲MG於印度推出高端的Cyberster雙門電動車。（圖／翻攝自MG）

▲MG於印度推出高端的Cyberster雙門電動車。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG於印度近期有不少高端作品，繼M9豪華7人座後，作為高端銷售子品牌的MG Select又推出矚目的Cyberster雙門電動車，當地售價折合新台幣247萬起！

▲MG於印度推出高端的Cyberster雙門電動車。（圖／翻攝自MG）

▲MG於印度推出高端的Cyberster雙門電動車。（圖／翻攝自MG）

▲印度續航力能繳出580公里。

MG Cyberster於印度開賣，預計8月中旬交車，搭載77度電池，可輸出510匹馬力、73.9公斤米扭力，3.2秒達成破百加速衝刺，繳出580公里續航力。

外型與國外版本一致，採用象徵性的鍘刀車門、軟頂敞篷、20吋鋁圈等，營造相當霸氣的性能氣勢。車內更是豪華、科技感不俗，採用10.25吋螢幕，搭配7吋數位儀錶等，以及具備L2等級的輔助駕駛。

MG Cyberster 定位為品牌旗艦跑車，填補印度電動跑車市場空白，與保時捷 Boxster、BMW Z4、特斯拉 Model Y等競品相比，它在性能與價格上展現強勢吸引力。

MG 主打印度平價市場多年，而Cyberster雙門跑車上市，代表該品牌進軍性能電動豪車領域的決心。售價不僅成為印度MG高單價車款，也展望Cyberster、M9等車款為MG Select 打造高端形象。

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