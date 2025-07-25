速霸陸日規「渦輪森林人」推特仕版！內外升級、折新台幣83.2萬起

▲速霸陸日規Forester 1.8T渦輪森林人推出Black Selection特仕版，帶來更多黑化處理、配備升級。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本速霸陸（Subaru）近日針對「森林人」Forester推出「Black Selection」特仕版，分別以搭載1.8升渦輪動力的Sport、Sport EX車型為基礎，並在內外觀採用黑色、深灰色等處理，並在儀表板採金屬飾條、Brannove內飾提升質感。

日規Forester Black Selection特仕版提供5款車身塗裝選擇，並具有專屬18吋輪圈、深灰色前後保桿護板／車側護條、深灰色D柱飾條，車內則採用鋼琴黑真皮包覆方向盤（搭配棕色縫線）、鋼琴黑真皮包覆排檔桿、黑色儀表板飾條（棕色縫線）、金屬儀表飾板等，另外也提供harman kardon音響，讓整體車室質感更上層樓。

▲日規Forester Black Selection特仕版採18吋輪圈，車內也有專屬飾板、harman kardon音響。



這2款特仕車皆搭載1.8升水平對臥4缸汽油渦輪引擎、CVT變速箱，也是日規獨享的動力車型，具有最大馬力176匹／30.5公斤米扭力，WLTC平均油耗為13.5km／L。當地售價Sport Black Selection為415.8萬日圓、Sport EX Black Selection則是430.1萬日圓，折合新台幣分別為83.2萬、86萬。