Honda「新油電轎跑」採Type R底盤設定！具Brembo卡鉗、秋季上市

▲Honda新油電轎跑Prelude即將在秋季上市，原廠也釋出更多規格資訊，此次更確認Prelude將採用Civic Type R的底盤結構。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

隨著Honda（本田）新一代雙門轎跑Prelude即將到來，越來越多規格也被揭露。北美Honda就證實，Prelude將沿用Civic Type R的底盤零件，在帶來絕佳駕駛體驗下同時兼顧乘坐舒適性。

雖然先前已經知道Prelude與Civic共用平台，不過近日Honda官方也證實，Prelude將採用Civic Type R的底盤配置，包括雙軸前懸吊（dual-axis front suspension）系統、更寬的前後輪距、Brembo卡鉗制動，其中雙軸前懸吊是首次應用在2017年Civic Type R上，該系統可減少扭力轉向、提高轉向精準度，這也將使Prelude成為首款非Type R使用的車型。

▲Prelude將成為首款非Type R使用雙軸前懸吊系統的車型，並具有前Brembo卡鉗。



新Prelude將搭載Honda e:HEV油電系統，原廠還將為其提供Honda S+Shift功能，可融入引擎音效、客製化扭力分配，並可透過換檔撥片模擬傳統換檔體驗，為這款油電雙門轎跑帶來更多駕駛樂趣。Honda Prelude預計在今年秋季到來，預計在美國、歐洲、日本同步上市，台灣市場也有望導入。