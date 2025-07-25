ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「新油電轎跑」採Type R底盤設定！具Brembo卡鉗、秋季上市

▲Honda Prelude Concept。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda新油電轎跑Prelude即將在秋季上市，原廠也釋出更多規格資訊，此次更確認Prelude將採用Civic Type R的底盤結構。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

隨著Honda（本田）新一代雙門轎跑Prelude即將到來，越來越多規格也被揭露。北美Honda就證實，Prelude將沿用Civic Type R的底盤零件，在帶來絕佳駕駛體驗下同時兼顧乘坐舒適性。

雖然先前已經知道Prelude與Civic共用平台，不過近日Honda官方也證實，Prelude將採用Civic Type R的底盤配置，包括雙軸前懸吊（dual-axis front suspension）系統、更寬的前後輪距、Brembo卡鉗制動，其中雙軸前懸吊是首次應用在2017年Civic Type R上，該系統可減少扭力轉向、提高轉向精準度，這也將使Prelude成為首款非Type R使用的車型。

▲Honda Prelude。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Prelude。（圖／翻攝自Honda）

▲Prelude將成為首款非Type R使用雙軸前懸吊系統的車型，並具有前Brembo卡鉗。

新Prelude將搭載Honda e:HEV油電系統，原廠還將為其提供Honda S+Shift功能，可融入引擎音效、客製化扭力分配，並可透過換檔撥片模擬傳統換檔體驗，為這款油電雙門轎跑帶來更多駕駛樂趣。Honda Prelude預計在今年秋季到來，預計在美國、歐洲、日本同步上市，台灣市場也有望導入。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車油電轎跑雙門HondaPrelude本田Type RCivicBrembo雙軸前懸吊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【多慧好寵粉】大方買麵包送粉絲吃超貼心！

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

速霸陸日規「渦輪森林人」推特仕版！內外升級、折新台幣83.2萬起

速霸陸日規「渦輪森林人」推特仕版！內外升級、折新台幣83.2萬起

最新文章

速霸陸日規渦輪森林人推特仕版2025-07-25

Honda新油電轎跑採Type R底盤2025-07-25

三菱高人氣「迷你新得利卡」新年式日本亮相2025-07-25

TOYOTA「神車新年式Corolla」北美小漲2025-07-25

大陸別克最新旗艦房車至境L7亮相2025-07-24

極致單座賽道車BAC推全新Mono CUP2025-07-24

MINI概念店進駐信義區A192025-07-24

TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價2025-07-24

Lexus最美V8轎跑／敞篷特仕版2025-07-24

TOYOTA新改款bZ4X日規9月登場2025-07-24

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電2025-07-24

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身2025-07-24

光陽時尚萌車小輕大省成年輕潮流2025-07-24

TOYOTA新改款bZ4X日規9月登場2025-07-24

三菱高人氣「迷你新得利卡」新年式日本亮相2025-07-25

大陸別克最新旗艦房車至境L7亮相2025-07-24

TOYOTA「神車新年式Corolla」北美小漲2025-07-25

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作2025-07-23

特斯拉第2季銷量、股價雙跌2025-07-24

台灣「TOYOTA全新越野休旅」超過2,500人搶訂2025-07-23

相關新聞

極致單座賽道車「BAC推出全新Mono CUP」！車重減輕引擎再升級

極致單座賽道車「BAC推出全新Mono CUP」！車重減輕引擎再升級

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價！雙動力、標配更多內裝質感升級

TOYOTA「全尺寸美式皮卡」漲價！雙動力、標配更多內裝質感升級

Lexus「最美V8轎跑／敞篷」巔峰特仕版登場　限量200台還得抽籤！

Lexus「最美V8轎跑／敞篷」巔峰特仕版登場　限量200台還得抽籤！

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

讀者迴響

熱門文章

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「第6代TOYOTA RAV4」將推新2.0升油電！比2.5升更香、更有料

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

「TOYOTA全新入門小休旅」印尼現身！台灣有望國產化挑戰百萬內

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

光陽時尚萌車「小輕大省成年輕潮流」！購車金3000＋24期0利率限時加碼

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

TOYOTA「新改款電動休旅」日規9月登場！續航配備升級、售價更親民

三菱高人氣「迷你新得利卡」新年式日本亮相！折合新台幣30萬起

三菱高人氣「迷你新得利卡」新年式日本亮相！折合新台幣30萬起

大陸別克「最新旗艦房車至境L7」亮相！結合AI＆大模型續航力超強

大陸別克「最新旗艦房車至境L7」亮相！結合AI＆大模型續航力超強

TOYOTA「神車新年式Corolla」北美小漲！雙動力折合新台幣66萬起

TOYOTA「神車新年式Corolla」北美小漲！雙動力折合新台幣66萬起

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作！外觀更帥、全新油電加持

下一代「三菱Outlander休旅」將與雷諾合作！外觀更帥、全新油電加持

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366