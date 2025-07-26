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蔚來最新「7人座電動休旅L90」大陸預售！續航605KM電池用租的更便宜

圖文／7Car 小七車觀點

蔚來汽車 (Nio) 旗下品牌樂道 (Onvo) 繼今年 4 月發表全新 L90 純電動七人座 SUV 產品 L90 後，7Car<小七車觀點> 也第一時間前往 2025 上海車展實拍 [請按此參閱]，如今該廠正式公布在中國大陸市場的整車購買預售價格為 27.99 萬人民幣起 (約合新台幣 114.4 萬元起)，若選用電池租賃方案則為 19.39 萬人民幣起 (約合新台幣 79.3 萬元起)，並宣布將在 8 月 1 日開始交車。

外觀方面，L90 的造型由前 Bentley 設計師 Raul Pires 操刀，車長雖達 5,145mm 車長，軸距達 3,110mm，但透過 107 處空氣力學最佳化設計，風阻係數控制在 0.25Cd。車頭配置電動啟閉 240L 行李廂，具有隔絕氣味與排水功能，車側配備隱藏式門把手與電動登車踏板。車色靈感源自壯闊自然景觀，推出岩脊棕、辰輝銀、雲曦金、靜岳黑、雪峰白共五款選擇。

內裝方面，L90 提供三排六座與七座兩種版本，並搭配雲縵米、曜夜黑、月榕棕等三種主題配色。座艙標配 1,600 萬色星河氛圍燈、真木飾板、鈦金柔光飾條與柔感皮質包覆。另外也導入最新的 Coconut 椰子 2 智慧系統，具備 AI 數位架構與操作系統，也可持續 OTA 升級。車室內部擁有 4,195mm 縱向有效座艙空間，第二排乘客可使用 8.8 公升的冰箱，車身後方設有 670L 的行李廂，該廠宣稱可達成「六人十箱無壓力，座座皆VIP」的感受。

電能架構方面，L90 以 900V 高壓電架構打造，四輪驅動車型具有 440kW (約 590hp) 最大輸出，原廠宣稱 0-100km/h 加速需 4.7 秒完成，標準配備的 85kWh 電池模組可提供 CLTC 測試標準下 605 公里的續航里程，約需 3 分鐘可完成電池更換。

值得一提的是，近日蔚來汽車 (Nio) 也慶祝該廠累積產量達到 80 萬大關，其中第 80 萬輛車正好是樂道 (Onvo) L90，目前蔚來汽車除了 Nio 品牌之外，也開拓了螢火蟲 (firefly) 及樂道 (Onvo) 品牌，主打換電生態系，在中國大陸造車新勢力中佔有一席之地，也進軍數個國際市場。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nio蔚來樂道OnvoL90電動休旅車電動車SUV7人座汽車新車換電

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