賓士「新8人座電動MPV」完成3大測試！明年上市、還有更豪華版本

▲影片來源：Mercedes-Benz



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）再度釋出「新電動廂型車」VLE的測試資訊，宣布VLE在風洞測試、Nardo賽道及長途測試中取得成功，並預告這款最多可容納8人座的電動廂型車將在明年上市，象徵開啟賓士MPV的全新時代。

▲賓士宣布「新8人座電動MPV」VLE完成三大測試，分別包括風洞測試、賽道測試及長途測試，預計將在明年上市。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



新VLE主要訴求家庭／休閒用途及商用接送等買家，賓士也強調該車在設計、功能及實用性上將符合需求，具有豪華轎車的駕駛體驗與MPV的多功能性。此次VLE也在賓士斯圖加特風洞實驗室中進行測試，不過原廠並未透露風阻係數，僅表示VLE在車頂線條與流線的車尾，帶來出色的風阻表現。

▲賓士VLE將搭載Van Electric Architecture模組化平台，不過原廠並未公布VLE的風阻係數。



VLE也在義大利Nardo賽道進行高速測試，主要目的為優化電動傳動系統設定、並改善動能回收過程、強化熱管理，另外也評估後軸轉向對車輛操控性的影響，意味著VLE將具有後軸轉向系統。

另外，VLE也在7月初完成斯圖加特到羅馬的長途測驗，該路線將近1,100公里，期間僅進行2次15分鐘的充電，測試該車在日常路況的使用能力。賓士VLE將是首款基於全新開發的模組化、可擴充Van Electric Architecture平台車款，後續還有更豪華高端的VLS車型，預計明年就會上市。