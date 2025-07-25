馬自達「入門輕型車」改款！貼牌鈴木Alto、具誤踩油門抑制裝置

▲在Suzuki新一代Alto上市後，馬自達也為旗下雙生輕型車Carol進行更新，具有更多安全輔助功能。（圖／翻攝自Mazda）



記者林鼎智／綜合報導

繼Suzuki Alto更新後，作為雙生兄弟車，日本馬自達（Mazda）也針對旗下輕型車Carol發表改款，除了內外觀升級外，也增添了駕駛輔助功能，並提供油電、汽油各2種車型，另外也具有PMPD踏板誤操作防止裝置，符合日本國土交通省的「Sapocar S Wide 」車輛。

馬自達新Carol換上重新設計的前後保桿，優化空氣力學、新增珍珠藍／米色車頂塗裝，並且與鈴木Alto同樣升級雙感測器煞車輔助II，透過單鏡頭、毫米波雷達，可偵測汽車、行人、摩托車及自行車等，另外也配備低速倒車輔助功能，其他像是車道偏離輔助、TSA交通號誌辨識功能等也有所升級。

▲座艙依車型提供雙USB充電孔、恆溫空調、雙前座加熱椅等，同時此次也升級雙感測器煞車輔助II系統、防油門誤踩裝置。



座艙部分則有雙USB充電孔（Type A、Type C），駕駛座加熱座椅、指針儀表、恆溫空調（依車型等級）。動力部分與Suzuki Alto相同，共有汽油、油電，分別為660c.c.3缸自然進氣、660c.c.3缸自然進氣+輕油電系統，皆搭配CVT無段變速箱，共有前驅、4驅選擇，其中輕油電車型更達到WLTC平均油耗28.2km／L的出色表現。當地售價自1,222,100日圓至1,614,800日圓不等，折合新台幣約24.4萬至32.2萬。

▲動力同樣提供660c.c.自然進氣、660c.c.輕油電，平均油耗可達28.2km／L。