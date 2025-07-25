台日合作「電動三輪車」延後上市！2人座、有冷氣可望壓在30萬內

▲原訂在今年登場的Lean 3電動三輪車，考量到法規認證與量產時程，宣布將延後至明年上半年上市。（圖／翻攝自Lean Mobility，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

由曾擔任TOYOTA工程師的谷中壯弘、以台日合作方式成立的Lean Mobility，首款都會電動3輪車「Lean 3」受到不少通勤族期待，原訂在今年量產上市，不過今（25）日Lean Mobility也宣布Lean 3的上市時程延後至2026年上半年，主要是為了考量法規認證要求等。

Lean Mobility在官方臉書表示，目前Lean 3在台灣歸類在L5類車輛，L5類車輛規範為：排氣量超過50c.c.、電動馬達及控制器最大馬力超過5匹、極速在50km／h以上、以前1後2或前2後1的車輪形式。目前Lean 3準備進入草案修訂檢討階段，包括駕照類型、車輛行照與道路權限等，只要等到交通部公告後，Lean 3就能在台灣合法上路。

▲Lean 3在台灣歸類在L5類車輛，待駕照類型、車輛行照與道路權限等確認，並由交通部公告後就可合法上路。



在法規認證與量產時程下，原訂今年Lean 3的上市時程延後至2026年上半年。不過，若按照原先規劃，Lean 3將在台灣首發、並於5年內量產超過50,000輛，有望成為通勤族遮風避雨、有冷氣的移動工具。

Lean 3電動三輪車大小約一般停車格的1/3，可乘坐2人，後座也有ISOFIX兒童座椅，車內也有方向盤、冷氣空調等，動力上採後驅單馬達、8.1kWh磷酸鐵鋰電池，WLTP最大續航力約100公里，極速可達80km／h，預估售價將落在30萬元內。

▲Lean 3電動三輪車大小約一般停車格的1/3，可乘坐2人，具有WLTP 100公里續航、極速80km／h表現，若可合法上路相當適合都會通勤。