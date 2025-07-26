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美通用汽車財報曝「關稅釀11億美元損失」！成本壓力將轉嫁至售價

圖文／7Car 小七車觀點

美國政府與中國大陸的貿易戰持續衝擊產業，General Motors（通用汽車）便是其中一個明顯受害者。根據原廠最新財報揭露，光是今年第二季，關稅就已讓 GM 蒙受約 11 億美元損失，全年預估的關稅支出甚至可能介於 40 億至 50 億美元之間。這筆天文數字的成本壓力，勢必轉嫁至售價與市場策略上，也成為目前 GM 財務面最明顯的內傷之一。

雖然如此，GM 第二季整體營收仍達到 471 億美元，調整後稅前盈餘（EBIT）則為 30 億美元，雖然相較去年同期有所下滑，但原廠也強調，主要衰退原因便是來自於高額的關稅支出。不過北美市場仍扮演重要支撐角色，單季營收達 395 億美元，靠著跨界車（Crossover）創下銷售新高，加上皮卡需求穩健，使得美國經銷商庫存量進一步降低，反映出整體市場買氣依舊活絡。

值得注意的是，EV 部門在第二季的成長幅度相當驚人，年增幅達到 111%，市占率也來到美國電動車市場的 16%。其中 Chevrolet 憑藉平價取向的 Equinox EV 表現亮眼，使品牌一舉成為全美第二大電動車品牌，僅次於 Tesla，而 Equinox EV 更高居全美第三暢銷電動車之位。另一方面，Cadillac 不僅穩坐美國豪華電動車銷售冠軍，其品牌整體也躍升為美國第五大電動車銷售品牌，成為 GM 在高級電動車市場的重要支柱。

GM 執行長 Mary Barra 在致股東信中也坦言，電動車市場增長放緩是現實，但仍堅信未來長期的獲利將來自穩定的電動車生產。她表示，GM 將持續以顧客與品牌為核心，並透過靈活的生產佈局與電池產能投資，穩步調整產品策略。同時，她也罕見指出，燃油車（ICE）產品的壽命將比原先預期更長，暗示 GM 對電動車轉型將保持靈活節奏，而非盲目急行軍式推進。

總體來看，雖然關稅政策對 GM 構成重大財務壓力，但旗下燃油與電動車雙線佈局仍展現良好彈性，顯示原廠有能力在逆風環境中尋求穩健成長，也預告未來 GM 將在能源轉型與全球貿易變局之間持續保持彈性與平衡。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：GMGeneralMotors通用汽車新車投資美國關稅財報虧損

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