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【周焦點】國產小休旅現身　福斯6人座MPV開賣　TOYOTA全新休旅將完售

▲三菱國產小休旅首度曝光；福斯商旅6人座MPV上市；TOYOTA越野休旅100輛抽籤預定。（圖／翻攝自各車廠）

▲三菱國產小休旅首度曝光；福斯商旅6人座MPV上市；TOYOTA越野休旅100輛抽籤預定。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

第三季已經有不少新車開始為年底銷量衝刺，三菱醞釀已久的國產小休旅Xforce首度現身在官方預告；TOYOTA Land Cruiser聲量驚人，僅有100輛配額超過2,500位粉絲搶訂；福斯商旅推出全新6人座ID.Buzz MPV，質感舒適再升級！

▲三菱國產小休旅首度曝光；福斯商旅6人座MPV上市；TOYOTA越野休旅100輛抽籤預定。（圖／翻攝自各車廠）

▲越南開賣最新三菱Xforce小休旅，台灣國產預計上半季見。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱神秘小休旅於官方影片中現身，其身分就是今年要上市的Xforce。

三菱國產小休旅已經蓄勢待發（連結）悄悄現身在官方臉書彩蛋中，雖然官方還尚未正式官宣，但全新的Xforce將於今年底前國產上市，採用同級常見的1.5升自然進氣動力，要與TOYOTA Yaris Cross一搏，售價預估落在80萬左右。

▲三菱國產小休旅首度曝光；福斯商旅6人座MPV上市；TOYOTA越野休旅100輛抽籤預定。（圖／翻攝自各車廠）

▲限量100輛TOYOTA Land Cruiser，已經有不少準車主獲選購買資格。

僅僅一周時間就累積2,500粉絲熱烈搶訂，售價288萬的TOYOTA Land Cruiser全新越野休旅（連結），公布100名得到購買資格的幸運兒，這也就是表示，還沒正式開賣的TOYOTA Land Cruiser，首波僅有100輛配額已經完售。

▲三菱國產小休旅首度曝光；福斯商旅6人座MPV上市；TOYOTA越野休旅100輛抽籤預定。（圖／翻攝自各車廠）

▲6人座配備、動力與7人座相同，內部空間更討喜。

台灣福斯商旅本周推出全新6人座的ID.Buzz，售價239.8萬，另可選擇更活潑配色的雙色款，售價248.6萬（連結），售價與去年的7人座相當，賣點全車座艙配置6張獨立座椅，提供每位乘客舒適不將就的乘坐自由，以及可隨心所欲變化的實用空間機能性！

▲三菱國產小休旅首度曝光；福斯商旅6人座MPV上市；TOYOTA越野休旅100輛抽籤預定。（圖／翻攝自各車廠）

▲Volvo EX30更入門的單馬達車型來了。

Volvo全新入門電動休旅EX30在今年2月上市後，首波交車以頂規Ultra雙馬達車型為主，不過近日也在車輛安全資訊網 「小型車碰撞合格產品」名單中，能看到更入門的單馬達車型（連結），售價142萬，預計今年第三季交車。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

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