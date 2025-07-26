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雷諾5號電動小車「變身傳奇拉力賽車」！限量25輛只有荷蘭買得到

圖文／7Car 小七車觀點

雖然 Renault Clio Williams 在鋼砲歷史中擁有傳奇地位，但對於現今車迷而言，若想在新世代 Clio 找到類似的性能延續，恐怕會感到有些失落。原廠目前已全面將性能焦點轉向以 Renault 5 平台為基礎的純電新作 Alpine A290，而非為 Clio 推出純燃油高性能版本。不過對於鍾情復古設計與品牌賽車血統的車迷來說，現在則有另一款更具情懷的選擇 Renault 5 Monte Carlo Edition。

▲Renault 5 Monte Carlo Edition 是由荷蘭 Renault 經銷商 Zeeuw & Zeeuw 與客製車身設計公司 Re-Volve 聯手打造，全球僅限量生產 25 輛。

此款限量電動車是由荷蘭 Renault 經銷商 Zeeuw & Zeeuw 與客製車身設計公司 Re-Volve 聯手打造，全球僅限量生產 25 輛，且全數僅供應荷蘭市場。此車不只是單純的外觀改裝，更是對 Renault 拉力賽歷史的真誠致敬，從配色、細節到車名皆能看出其設計初衷。

Renault 5 Monte Carlo Edition 採 Midnight Blue 暗夜藍車身搭配黑色車頂，雖與原廠標準車色相仿，但最搶眼之處在於全車散佈的金色彩繪塗裝，從水箱護罩、車身側面一路延伸至尾門，靈感明確來自於 1990 年代 Clio Williams 標誌性的金色點綴。此外，它還搭配專屬設計的 19 吋金色鋁圈，使整體視覺更接近拉力賽風格，彰顯其競技血統。

車室方面則以黑色皮革與 Alcantara 材質包覆，搭配金色縫線展現質感細節，中控台亦嵌有限量紀念銘牌。原本 R5 車型所搭載的復古造型桶型座椅依然保留，但原先來自 Clio Williams 的藍色「W」標誌則換上金色「5」字樣。

儘管 Monte Carlo Edition 在視覺與質感營造上大幅提升，不過動力系統方面則無進行任何升級，甚至未採用擁有 148 匹馬力（110 kW / 150 PS）版本的 R5 高功率版本。實際上，它搭載的是標準 121 匹馬力（90 kW）馬達與 40 kWh 鋰電池組，根據 WLTP 標準提供最高 309 公里續航。性能數據方面，0～100 公里加速需時 9 秒，極速則為 150 km/h，明顯與當年 Clio Williams 搭載 2.0 升自然進氣引擎、擁有 145 匹馬力（108 kW）的鋼砲實力有所差距。

這款 R5 Monte Carlo Edition 在荷蘭的售價為 €37,995（約新台幣 135 萬元），比對應的 R5 E-Tech Urban Range Techno 車型高出約 €8,000。新車僅透過 Zeeuw & Zeeuw 經銷體系販售，限量 25 輛的稀有身份，加上精緻造型與復古細節，對忠實 Renault 車迷而言無疑極具收藏價值。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾55號電動小車電動車蒙地卡羅拉力Rally賽車鋼砲汽車新車限量

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