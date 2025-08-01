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「TOYOTA 7人座休旅」銷量跟RAV4有得拚！北美新年式開賣121萬

▲TOYOTA Grand Highlander北美推出新年式，3種動力可選。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Grand Highlander北美推出新年式，3種動力可選。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

自2023年於北美首度發表的TOYOTA Grand Highlander 7人座休旅，短短一年內就成為TOYOTA在美國的第二熱銷跨界休旅，其銷量僅次於RAV4，而北美近來為這輛人氣7人座休旅釋出新年式，當地售價折合新台幣121萬！

▲TOYOTA Grand Highlander北美推出新年式，3種動力可選。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲北美Grand Highlander小漲500美金。

北美TOYOTA近期因關稅成本就是各種漲漲漲，就連Grand Highlander 7人座休旅也不例外，全車系約有500美金漲幅，入手價來到41,360美金，折合新台幣121萬，而頂規售價為59,275美金，折合新台幣174萬。

Grand Highlander因擁有豐富的動力以及寬敞空間特別受到北美青睞，擁有2.4升渦輪可輸出265匹馬力，另還有節能取向的2.5升油電，繳出245匹馬力，而高規則以2.4升渦輪搭配電動馬達，擁有362匹馬力。

▲TOYOTA Grand Highlander北美推出新年式，3種動力可選。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Grand Highlander配備豐富、大空間正合北美市場胃口。

根據官方數據，2025 年上半年 Grand Highlander 賣出超過 65,000 輛，年增近 20%，雖然這次漲價配備沒什麼實質升級，但對美國消費者來說，這台車的實用性、空間、動力、配備都夠有感，還是照單全收。

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關鍵字：TOYOTAGrand HighlanderRAV4LEXUSTXSUV休旅7人座

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