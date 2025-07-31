台灣新一代「速霸陸Forester休旅」8月上市！2款汽油、1款油電預售中

▲台灣速霸陸Forester於8月15日上市。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

趁著新一代TOYOTA RAV4、Mazda CX-5還沒來先卡位！台灣新一代「速霸陸Forester休旅預計8月15日上市，目前提供2款汽油、1款油電預售中，全新導入的油電自然是本次大改款關注焦點。

▲目前3車型預售135.8萬起。

2.5升自然進氣作為入門款，搭配CVT變速箱，繳出185匹馬力、25.2公斤米扭力，售價135.8、139.8萬起。至於全新導入的油電，同樣為2.5升級距，售價來到159.8萬，屆時是否隨著正式上市作售價調整，值得期待。

台灣首次導入的油電森林人休旅，是繼TOYOTA RAV4後，同級中第2款日系油電休旅新選擇，不過Forester休旅顯然比RAV4貴上不少，Forester休旅強調的四驅精神、水平對臥油電作為賣點。

▲新油電加持可超過1千公里續航。

油電引擎本體提供165匹馬力、21.6公斤米扭力，馬達為122匹馬力、28.2公斤米扭力，國外平均油耗落在18.4～18.8km/L水準，加上63L油箱，原廠表示能跑出超過1,000公里續航力。

內裝配備來自最新家族化設計，承襲Crosstrek、WRX等11.6吋直列多媒體螢幕，頂規油電擁有11具喇叭HK音響、無線手機充電、360度環景攝影等，而招牌的EyeSight 4.0也進化採用升級進階版，安全防護相當完善。