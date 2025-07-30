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Audi最猛「鋼砲掀背新RS 3」台灣預告8月見！5缸引擎榨400匹馬力

▲小改款Audi RS 3來了！預計8月15日發表。（圖／翻攝自Audi）

▲小改款Audi RS 3來了！預計8月15日發表。（圖／翻攝自Audi）

記者徐煜展／綜合報導

Audi旗下最猛的小鋼砲改款新RS 3即將登台，原廠釋出預告將於8月15日發表，從日前小改款A3布局來看，台灣市場應只會以掀背為主，至於二軍S3是否還會持續導入，目前原廠尚未透露。

▲小改款Audi RS 3來了！預計8月15日發表。（圖／翻攝自Audi）

▲RS 3維持經典的2.5升5缸引擎。

今年3月台灣帶來小改款A3，採用1.5升渦輪，售價139萬起，而國外另還有S3以及RS 3性能車，終於台灣原廠帶來喜訊，預計8月15日發表小改款RS 3，車型預計會以市場主流的掀背為主。

動力上，RS 3維持經典2.5升直列5缸汽油渦輪引擎，具有400匹馬力／51公斤米扭力，靜止加速破百只要3.8秒，極速達290km／h。原廠此番也優化扭矩導引系統、電子穩定控制、主動式懸吊系統等，可避免轉向不足，並提供更高速的彎道動態表現。

▲小改款Audi RS 3來了！預計8月15日發表。（圖／翻攝自Audi）

▲小改款Audi RS 3來了！預計8月15日發表。（圖／翻攝自Audi）

▲小改款Audi RS 3來了！預計8月15日發表。（圖／翻攝自Audi）

▲小改款RS 3外觀、內裝誠意十足，尤其碳纖維跑車座椅超吸睛。

小改款RS 3換上重新設計的水箱護罩、搭配Matrix LED矩陣式頭燈、並可選擇3種日行燈模式，展現奧迪燈光科技的先進技術；單體式水箱護罩搭配黑色飾版，下氣壩也採3開口設計，視覺上也讓車頭更寬、更有氣勢。

海外新RS 3可選配碳纖維桶型座椅，該座椅側邊採Nappa真皮、中央為超細纖維材質、椅背為霧面碳纖維，絕對是內裝精髓大重點。

另外也採新方向盤，具有12點鐘紅色標記，搭配更扁平的排檔桿、鮮紅縫線，讓座艙充滿熱血氛圍。

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