速霸陸「跨界休旅新年式北美開賣」折合新台幣79萬！台灣也想要油電

▲速霸陸Crosstrek北美推出新年式！（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

台灣有在販售的進口速霸陸Subaru Crosstrek，北美市場推出新年式車型搶市，透過配備升級來提高競爭力，提供2.5升自然進氣與2.5升油電雙動力，當地售價折合新台幣79萬！

▲提供2.5升自然進氣與油電。

北美新年式Crosstrek開價26,995美金，折合新台幣約79萬，而台灣官網售價為114.8萬，不過近期台灣原廠也針對Crosstrek作出清促銷，想要入主Crosstrek，最便宜可下殺到百萬內。

話題回到北美Crosstrek，相當有趣的是，北美Crosstrek擁有兩種不同產地生產，其2.5升自然進氣為美國印第安納州工廠負責，而2.5升油電則是日本群馬縣工廠組裝。

▲北美新年式配備升級全車系標配EyeSight 系統。

北美新年式配備小幅升級，全車系標配EyeSight 系統、升級後座側氣囊、怠速熄火等配備，讓新年式達到更理想的行車安全保護。台灣市場上，目前正準備上市新一代Forester森林人休旅，並首次搭上全新的2.5升油電系統，隨著油電終於導入台灣，也為台灣的油電Crosstrek登台埋下伏筆。