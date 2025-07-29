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LEXUS IS再出招、全車黑化超殺！日本預告8月全新特仕車開賣

▲日本LEXUS IS預告全新特仕車8月4日開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本LEXUS IS預告全新特仕車8月4日開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

儘管LEXUS IS即將大砍車系11月停產IS300、IS500車型，不過原廠也沒放棄帥氣的IS轎跑市場，預告8月4日推出全新的F Sport Mode Black IV特仕車，全車黑化、帥到沒朋友！

▲日本LEXUS IS預告全新特仕車8月4日開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲全車黑化搭配19吋BBS鍛造鋁圈。

LEXUS為了幫IS凝聚人氣，再次推出超有型的日本限定特仕車IS F SPORT Mode Black IV，以全車黑化套件、BBS 鍛造輪圈、專屬內裝質感為主打，從外觀到內裝都帥度爆表。

IS F SPORT Mode Black IV 主打就是徹底黑化，從車外的後視鏡、窗框飾條、前後保桿、鋁圈通通黑到底，視覺殺氣滿分。其中最吸睛的是那組BBS的19 吋鍛造鋁圈，不只重量更輕，也讓整體質感再升級。

▲日本LEXUS IS預告全新特仕車8月4日開賣。（圖／翻攝自LEXUS）

▲車內擁有專屬的開機畫面，儀式感拉滿。

進到車內，也不馬虎。採用灰色內裝主題，搭配專屬飾板、跑車座椅等，座椅還具有通風加熱功能。

儀錶則採用8 吋全彩數位，還有Mode Black IV 專屬開場動畫，看起來就是比別人更高一階。

隨著IS300、IS500車型11月停售，未來LEXUS IS僅剩下IS300h油電，以及IS350 V6動力，似乎為了下一代車型開始做準備。

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關鍵字：LEXUSIS房車旅行車大改款電動車BMW賓士3 SeriesC-Class

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