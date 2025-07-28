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TOYOTA台灣訂單秒殺神車又回來！Land Cruiser傳8月再開放訂車

▲福斯、Infiniti 7人座休旅大降價出清；TOYOTA Land Cruiser售價公佈；Opel 7人座MPV上市。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲僅僅1周就被秒殺限量100輛Land Cruiser，傳出8月再釋出名額接單。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

售價288萬一周就超過2,500人搶訂的台灣TOYOTA Land Cruiser，上周公布100名幸運準車主讓不少人好羨慕，買不到中簽率約只有4%的Land Cruiser沒關係，原廠有望8月再釋出名額，想成為Land Cruiser車主還有機會！

▲全新世代TOYOTA Land Cruiser全台超過2,500粉絲搶購。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲8月傳出再開放Land Cruiser名額，不過購買遊戲規則尚待原廠公布。

台灣和泰汽車自今年初宣布導入全新Land Cruiser越野休旅時，就吸引不少消費者期待，後續更在7月啟動暖身預熱，採288萬限量100輛方式抽籤購買，在短短數日公布100輛幸運車主，並表示超過2,500人湧入搶單。

原廠似乎也聽到市場心聲，傳出8月再開放Land Cruiser訂單名額，不過相較首批的100輛準車主，8月新開放的名額想要交車恐面臨冗長的候車期。

▲原本預計第2季上市的TOYOTA Land Cruiser官方宣布即將登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣首批都是採2.8升柴油配48V輕油電。

不論首批限量100名亦或8月再開放的名額，台灣市場TOYOTA Land Cruiser均是採用2.8升柴油引擎搭配48V輕油電，並未導入國外2.4升汽油或2.4升渦輪，柴油動力能繳出201匹馬力、51公斤米扭力輸出。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser 250LEXUSGX油電7人座越野

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