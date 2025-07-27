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雷諾「入門級7人座Triber」印度再推小改款！換臉變帥＋內裝微升級

圖文／7Car 小七車觀點

雖然 Renault 近年在歐洲積極拓展油電與電動車陣線，但面對如印度這類價格敏感市場時，策略依然保守地維持內燃機為主。這次進入產品週期第六年的 Renault Triber，則以小改款形式繼續佔據品牌在當地的入門七人座產品定位，透過外觀微整形與科技感稍升級的內裝配置，延續其市場競爭力。

▲新款 Renault Triber 換臉登場。

新款 Triber 換上較銳利的新車頭設計，原本圓潤的車頭造型經過重新修飾，格柵縮窄且融入 Renault 最新廠徽，搭配內部圖樣經過調整的頭燈組與更加立體的引擎蓋線條，看起來比前代更有氣勢。保桿部分新增類 SUV 的銀色防刮飾板與下氣壩造型，呼應其跨界 MPV 的產品定位。至於車側與車尾則維持大致輪廓不變，小幅更新輪圈樣式與尾燈燻黑處理，車頂則可選配黑色對比塗裝。

內裝亮點則來自於換裝與 Kiger 同源的中控設計，提供中央 8 吋觸控螢幕與 7 吋全數位儀錶的配置，並針對冷氣操作面板重新布局，同時追加無線手機充電功能與米色座椅配色，讓整體質感略有提昇。仍保留實用的 2+3+2 三排七座編排，雖然第三排對成人不算寬敞，但後兩排可完全收摺，行李廂最高可擴展至 625 公升，仍維持不錯的靈活性。

在車身尺碼方面，Triber 全長僅 3,985mm，甚至比歐洲的 Clio 掀背還短，卻能容納七人，得益於其 CMF-A+ 小型車平台架構，與 Kwid、Kiger，以及 Nissan Magnite 為同一家族血統。不過這次中期改款並未針對動力系統進行變動，仍搭載一具 1.0 升自然進氣三缸引擎，最大輸出為 72 PS 與 96 Nm，提供 5 速手排與 5 速 AMT 兩種選擇，並維持前輪驅動設定。

目前新年式 Triber 已於印度市場開放接單，入門 Authentic 車型起售價為 ₹629,995（約新台幣 23.6 萬元），頂規 Emotion 車型則為 ₹916,995（約新台幣 34.3 萬元）。雖然全車系皆以價格為導向，入門款更捨棄中控螢幕與鋁圈等配備，但仍以實用為本，對應當地消費者對「七人座＋入門售價」的高度需求，續留市場的戰略意圖明確。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Renault雷諾Triber7人座入門汽車新車

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