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美國「新世代未來超跑」概念亮相！呼應歷代經典輪廓有夠帥

圖文／7Car 小七車觀點

美國通用汽車 (General Motors) 近日發表第二款 Corvette 概念車，作為 2025 年三部曲系列中的一員。這款名為「California Corvette Concept」的作品出自 GM 位於當地的進階設計工作室之手，承襲 Corvette 經典元素，並融入南加州的未來主義風格，展現品牌設計團隊對未來超跑型態的嶄新想像。

以南加州風格重新詮釋未來超跑　California Corvette Concept 正式亮相

通用全球設計副總裁 Bryan Nesbitt 表示：「我們的進階設計團隊致力於引領創新與未來趨勢。California Corvette Concept 正是這樣一種前瞻性成果。」這款新作與三月由英國設計工作室揭露的首部概念車相互呼應，展現 Corvette 性能精神，同時注入南加州設計團隊的獨到觀點。

以南加州風格重新詮釋未來超跑　California Corvette Concept 正式亮相

California Corvette Concept 雖無量產規劃，但整體造型極具實驗性與突破性。車體採用一體式、前掀式車頂罩，能將上半車殼完全移除，實現從封閉式跑車轉化為開放式賽道車的雙重設計理念。車身比例明顯強調輪拱寬幅與座艙收束的對比，呼應 Corvette 歷代跑車的經典輪廓。

以南加州風格重新詮釋未來超跑　California Corvette Concept 正式亮相

以南加州風格重新詮釋未來超跑　California Corvette Concept 正式亮相

座艙設計上，這款一對一概念超跑以駕駛者為中心，搭配極簡風格與結構性內裝元件，並導入擴增實境抬頭顯示器 (AR HUD)，僅顯示高速駕駛時必要資訊，提升駕馭專注度。車體採用碳纖維底盤與隧道式車體結構，具備主動空氣力學尾翼與空氣煞車系統，前後配備 21 與 22 吋大尺寸輪圈。

作為此次設計的核心據點，GM 帕薩迪納設計中心佔地約 13,750 平方公尺，共有約 130 名員工，涵蓋設計、創意、建模、製作等多項業務。該中心不僅是 GM 全球設計網絡的一環，更與底特律、上海、首爾、英國及洛杉磯等設計工作室共同推動品牌的創新藍圖。California Corvette Concept 正是這樣國際協作下的創意結晶。

以南加州風格重新詮釋未來超跑　California Corvette Concept 正式亮相

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Corvette科爾維特超跑跑車汽車新車GM通用GeneralMotors

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