美國「新世代未來超跑」概念亮相！呼應歷代經典輪廓有夠帥

圖文／7Car 小七車觀點

美國通用汽車 (General Motors) 近日發表第二款 Corvette 概念車，作為 2025 年三部曲系列中的一員。這款名為「California Corvette Concept」的作品出自 GM 位於當地的進階設計工作室之手，承襲 Corvette 經典元素，並融入南加州的未來主義風格，展現品牌設計團隊對未來超跑型態的嶄新想像。

通用全球設計副總裁 Bryan Nesbitt 表示：「我們的進階設計團隊致力於引領創新與未來趨勢。California Corvette Concept 正是這樣一種前瞻性成果。」這款新作與三月由英國設計工作室揭露的首部概念車相互呼應，展現 Corvette 性能精神，同時注入南加州設計團隊的獨到觀點。

California Corvette Concept 雖無量產規劃，但整體造型極具實驗性與突破性。車體採用一體式、前掀式車頂罩，能將上半車殼完全移除，實現從封閉式跑車轉化為開放式賽道車的雙重設計理念。車身比例明顯強調輪拱寬幅與座艙收束的對比，呼應 Corvette 歷代跑車的經典輪廓。

座艙設計上，這款一對一概念超跑以駕駛者為中心，搭配極簡風格與結構性內裝元件，並導入擴增實境抬頭顯示器 (AR HUD)，僅顯示高速駕駛時必要資訊，提升駕馭專注度。車體採用碳纖維底盤與隧道式車體結構，具備主動空氣力學尾翼與空氣煞車系統，前後配備 21 與 22 吋大尺寸輪圈。

作為此次設計的核心據點，GM 帕薩迪納設計中心佔地約 13,750 平方公尺，共有約 130 名員工，涵蓋設計、創意、建模、製作等多項業務。該中心不僅是 GM 全球設計網絡的一環，更與底特律、上海、首爾、英國及洛杉磯等設計工作室共同推動品牌的創新藍圖。California Corvette Concept 正是這樣國際協作下的創意結晶。