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Audi「全新概念跑車」預告秋季問世！執行長：我們正在走出低谷

圖文／7Car 小七車觀點

現行 Audi 品牌雖仍具備完整產品線與技術優勢，但在全球豪華品牌競爭格局變化下，過去一年的銷售表現顯然未盡理想。根據原廠公布數據，2024 年全球銷量較前一年下滑 11.4%，2025 年上半年也仍持續下探 5.3%，即便旗下 Q3、Q5、A4、A6 等主力車型都已進入更新節奏，市場反應卻仍未如預期。為此，Audi 現任執行長 Gernot Döllner 已公開表明，品牌將啟動更積極的轉型策略，並強調：「我認為我們正在走出谷底，現在就是重整的起點。」

根據歐洲媒體披露，Audi 將於今年秋季發表一款全新概念跑車，並作為品牌新世代設計語言與電動化佈局的開端。雖然尚未揭露車名，但內部已將其視為「TT Moment 2.0」，意即此車的任務，不在於復刻過去的 TT，而是希望重現當年第一代 TT 所帶來的設計衝擊與品牌辨識度。新車將採純電動力，整體定位介於 TT 與 R8 之間，並預計結合下一代 PPE 平台與更前衛的車艙科技，作為未來產品系列的風格基準。

執行長 Döllner 強調：「Audi 必須再次明確展現品牌精神，我們的下一步會是一款具情感訴求的跑車。」從目前已知規劃來看，這款概念車將於 2025 年初開始進行量產開發，並預計兩年內進入市場。與此同時，Audi 對於純電轉型的時間表也同步修正，將原本設定在 2032 年全面停售燃油車的目標延至 2035 年以後，代表原廠仍保留對不同動力形式的靈活應變。

事實上，自從 Döllner 上任後，Audi 的品牌定位與產品風格正在重新調整。技術與通訊部門負責人 Oscar da Silva Martins 近期也坦言：「我們過去的品質確實更好，但這是我們必須回歸的方向。」這也呼應外界對近年 Audi 設計趨於保守、中期改款節奏偏慢的觀察。德國媒體《Bild》更直言，Volkswagen 集團內部視 Audi 為「最需要翻轉的品牌」，即便技術基礎不弱，但現階段缺乏讓市場驚豔的關鍵車款。

因此，這款尚未命名的純電跑車，除了肩負產品創新任務，也象徵 Audi 重新出發的企圖。倘若能如當年 TT 般重新定義品牌個性，並重建外界對 Audi 設計、性能與前瞻技術的印象，不只對品牌調性是一種回歸，更有機會再次吸引年輕世代與電動化世代的關注目光。至於這場改革是否能真正見效，最快將在 9 月的德國 IAA 慕尼黑車展上，揭曉第一步成果。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪跑車概念車汽車新車TT

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