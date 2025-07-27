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本田「硬地瓜小改款」美國市場亮相！車系誕生40周年增添3新色

圖文／7Car 小七車觀點

Acura 日前歡慶 Integra 車系誕生 40 週年，正式在美國市場發表小改款 2026 年式 Integra，預計將於下月起陸續運抵美國 Acura 經銷據點。

外觀方面，小改款 2026 年式 Integra 新增 3 款全新車色，包括 Solar Silver Metallic (金屬銀色)、Urban Gray Pearl (珍珠灰色) 與來自 ZDX Type S 的 Double Apex Blue Pearl (珍珠藍色)，其中選用 Double Apex Blue Pearl 與 Performance Red Pearl 的車型，更首次採用同色烤漆水箱護罩，進一步強化視覺一致性。至於 A-Spec 車型則加裝新式空力套件，包括亮黑色前下擾流、側裙飾條與全新設計的 18 吋黑色烤漆輪圈。

內裝方面，小改款 2026 年式 Integra 全車系標準配備 9 吋觸控螢幕，較小改款前提升 2 吋，並支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto、無線手機充電等功能，該廠表示車載主機的處理器效能較小改款前更流暢，另外也具備 10.2 吋數位儀表、8 具揚聲器音響，也可升級 Alexa 語音助理、5.3 吋抬頭顯示器與 16 具揚聲器 ELS STUDIO 3D® 環繞音響系統，並配備前後 USB-C 充電孔。另外 A-Spec 車型也新增藍色麂皮座椅裝飾 Orchid 配色或黃色縫線搭配 Ebony 配色，提升質感與辨識度，亦配備新款中控台飾板與環艙氣氛燈，營造更具科技與運動氛圍的駕駛空間。

動力配置方面，小改款 2026 年式 Integra 維持採用 1.5 升直列 4 缸 VTEC 渦輪增壓汽油引擎，可輸出 200 匹最大馬力與約 260Nm 峰值扭力，並提供 CVT 無段變速或 6 速手排變速箱供選擇，後者具備自動退檔補油系及限滑差速器，協助車輛在過彎加速時維持最大抓地力。

操控方面，小改款 2026 年式 Integra 標準配備 Integrated Dynamics System 動態駕馭系統，提供 Comfort、Normal 與 Sport 三種模式，可調整油門反應、變速箱邏輯、轉向輔助力道與儀表顏色等參數。升級 A-Spec 技術套件後，更具備 Individual 自訂模式，可分別調整聲浪、懸吊與動力輸出。此外，選配的主動式懸吊系統（ADS）可根據駕駛模式自動調整阻尼。

全新 Integra 車系自 2022 年重返市場之後，在北美市場的豪華運動斜背車市場佔有約 40% 的銷量，並獲得北美年度風雲車 (North American Car of the Year) 肯定，在小改款後持續於美國俄亥俄州 Marysville 工廠生產，引擎則來自 Anna 工廠。國內市場方面，目前已有貿易商自行引進，7Car<小七車觀點> 也曾進行實際拍攝 [請按此參閱]

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：AcuraIntegra硬地瓜跑房車汽車新車Honda本田

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