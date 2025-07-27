勞斯萊斯最新客製化車型「敦煌壁畫上身」！東西文化交會美如藝術品

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華汽車品牌 Rolls-Royce 日前發表三款以中華敦煌壁畫為靈感的 Bespoke 客製化車型，分別為 Phantom Extended、Black Badge Cullinan 以及 Black Badge Spectre。這項創作由品牌位於上海的 Private Office 主導設計，不僅體現東西方文化交會的藝術對話，也展現品牌對中華古代藝術遺產的深度尊重與當代表現。

三輛車款均採用專為 Private Office Shanghai 客戶量身打造的專屬外觀色彩，靈感來自自然地景與藝術主題。每輛車皆融入名為「Silken Spirit」的設計元素，象徵「歡慶女神」與絲綢流動之姿。其中最具藝術價值的 Phantom Extended，更於車內 Gallery 中融入手繪畫作，精緻地重現飛天仙女的形象與壁畫精神。

Phantom Extended 外觀採用兩段式車色設計，下半部為寧夜紫，靈感來自長城邊境夜空，並取名自唐詩中的色彩意象；上半部則為典雅的英國白色。車內最吸睛的是以中國傳統「減版木刻印刷」技法啟發的皮革畫作，由藝術家手工一筆一色完成，透過層層堆疊營造出飛天群像的靈動與深度。此外，1,344 顆星光與 192 顆流星的 Starlight 星光頂篷，也延續 Silken Spirit 主題，帶來沉浸式的觀賞體驗。

Black Badge Cullinan 則選用丹鉛粉紅 (Danqian Pink) 塗裝，搭配 23 吋鍛造輪圈同色點綴。車內前座以 Blushing Pink 皮革打造，搭配上萬個細緻穿孔呈現雲彩圖案，後座則選用海軍藍搭配粉紅縫線，前後座形成鮮明對比。Silken Spirit 圖案以不鏽鋼鑲嵌於中控飾板與後座間瀑布飾件，星光頂篷更以柔和粉光呈現主題輪廓。

Black Badge Spectre 作為首款電動雙門轎跑，也在設計上展現張力。車體採青山藍與鑽石黑雙色搭配，靈感源自敦煌壁畫中的山水意象。內裝前後座配色呼應外觀，以 Turchese 藍與黑色對比呈現，細節處如門檻飾板、星光車門與頂篷，也融入了 Silken Spirit 的發光圖樣，創造電能車專屬的未來感氛圍。

透過此次以敦煌壁畫為主題的三款 Bespoke 作品，Rolls-Royce 不僅再次體現 Bespoke 訂製精神的極致工藝，也藉此展現對中華文化千年藝術的致敬。品牌強調，未來仍將以同樣的創作熱情與文化理解，探索更多來自不同文明的靈感故事，為全球尊榮客戶帶來更深層的文化連結與獨一無二的收藏價值。