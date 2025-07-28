台灣「MG今年第1款全新車」確認8月上市！國產7人座MPV採1.5升渦輪

▲台灣MG官宣了！全新G50 Plus 7人座8月底開賣。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

從去年開始籌備的大通G50 Plus MPV確定由MG負責，原廠預告於8月20日正式開賣，台灣首波採1.5升汽油渦輪，且官方網站也在今7月28日啟動上線，並以寬敞的3排7人座空間作為賣點。這是台灣MG繼HS、ZS、MG4之後，迎來的第4款國產新車。

▲台灣G50 Plus換上MG Logo販售，成為今年台灣MG第1款新車。

換上MG Logo的G50 Plus MPV確定8月20日上市，事實上，泰國、菲律賓也都有G50 Plus，同樣也是掛上MG廠徽，而英國、馬來西亞等則為MAXUS品牌，是原廠全球因應各市場做的彈性調整。

▲MG G50 Plus今日官網上線，相信已經有業務準備開始接單。

從台灣原廠官網資訊來看，特別強調G50 Plus寬敞空間，採傳統的MPV車格，並搭載1.5升汽油渦輪，市區油耗10.96km/L、高速15.92km/L、平均13.7km/L，屆時Hyundai Custin也將迎來最直接的對手。

MG G50 Plus售價、配備編成尚未公布，而市面上對手Hyundai Custin售價為132.9萬起，同樣採用1.5升渦輪，今年還另有2.0升渦輪新動力規劃。