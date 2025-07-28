HONDA「新7人座MPV」進軍東南亞！台灣原廠評估導入成Odyssey接班人

▲HONDA Step WGN參戰東南亞市場，於印尼車展發表。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本田自從Odyssey退出後，旗下的7人座MPV頓時多出大空缺，為了填補7人座MPV市場，台灣本田都有持續評估Freed、Step WGN導入規劃，而熱門的HONDA Step WGN近來更是進軍東南亞市場，於印尼車展發表，讓Step WGN未來多了導入更多市場可能。

▲印尼動力採用2.0升油電。

比起Freed入門7人座，HONDA Step WGN尺碼更接近Odyssey，於7月底印尼車展發表，並開價6.29 億印尼盾，折合新台幣約112萬，採用2.0升e:HEV油電，是輛有空間又省油的7人座MPV代表。

印尼導入的2.0升油電規格，引擎本體具有145匹馬力、17.8公斤米扭力，電動馬達作為主要輸出，繳出181匹馬力、32.1公斤米扭力，平均油耗落在20km/L左右。

▲台灣雖有評估導入，不過目前海外都是以右駕為主。

台灣本田日前已表態「不排除任何可能，未來會努力增加產品線」，對於 Step WGN 的左駕導入保持開放態度，但尚未正式確認時間表或規劃。

不過HONDA Step WGN目前均以右駕為主，不論日本或是印尼市場，均採右駕設定，台灣想要看到Step WGN，估計也必須等到其他市場出現左駕版。