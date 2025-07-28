台灣國產「新7人座MPV」今年將開賣！1.5升渦輪省稅又有大空間

▲從去年開始籌備的大通G50 MPV，今年預計會以MG G50溝通上市。（圖／翻攝自大通）

記者徐煜展／綜合報導

台灣國產7人座MPV又有新選擇！從去年開始準備的大通G50 MPV，MG經銷銷售通路日前就有不少風聲傳出即將開始接單，更已經取得合格上市證明，將以國人熱衷的1.5升渦輪作為主力動力進軍MPV市場。

▲台灣首波將以1.5升渦輪為主。（圖／翻攝自能源局）

大通G50將會以MG G50最快今年搶上市，從去年送測資料得知，台灣首波會以1.5升汽油渦輪作主力，搭配7速自排變速箱，市區油耗10.96km/L、高速15.92km/L、平均13.7km/L，達4級能源效率，而海外目前G50車系還另有1.5升油電，估計短期內不會導入。

▲MG G50有望帶來競爭力的價格。

MG G50尺碼4,825x1,825x1,778mm、軸距2,800mm，擁有不錯的3排7人座空間發展，未來國產上市後，更具備有競爭力的價格優勢，門檻預估落在百萬初左右。

事實上，從今年下半季開始，經銷端通路就已有不少消息持續流出，有望在今年上市搶攻MPV級距，至於何時官宣以及宣布接下來規劃，後續仍以台灣原廠正式公告為主。