ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA RAV4平台」打造全新皮卡有望明年亮相！將採用油電雙動力

▲TOYOTA RAV4化身皮卡車不是夢！海外原廠正在評估中。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

▲TOYOTA RAV4化身皮卡車不是夢！海外原廠正在評估中。（預想圖／翻攝自《Yotube@Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

全球、北美市場持續熱銷的皮卡車級距，TOYOTA當然也沒放過吸金的好時機，海外原廠日前就曾透露，正在評估量產比Hilux更入門的皮卡全新車，其平台可能就是來自與RAV4共享打造！

▲TOYOTA RAV4化身皮卡車不是夢！海外原廠正在評估中。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

▲TOYOTA推出全新入門皮卡，其尺碼、定位將與福特Maverick過招。

事實上，入門皮卡車戰場早就被炒熱，北美市場福特Maverick、Hyundai Santa Cruz都是高人氣車款，福特Maverick定位在Ranger之下，擁有更親民、價格實惠的優勢，而TOYOTA有意推出全新皮卡，定位尺碼就是衝著福特Maverick而來。

有消息指出，TOYOTA最快將在2026年於巴西市場推出全新入門皮卡，新車可能採用Corolla或RAV4的TNGA平台打造，提供2.5升油電以及第6代的2.5升PHEV油電動力。

▲TOYOTA RAV4化身皮卡車不是夢！海外原廠正在評估中。（預想圖／翻攝自《Theottle》）

▲RAV4化身皮卡休旅讓不少車迷敲碗期待。

從預想圖觀察，RAV4皮卡版不是單純切掉車尾那麼簡單，整體比例變長、軸距加大，還換上專屬貨斗造型，加上黑色車頂架、越野風格後保，整體感覺就像是 休旅和皮卡的完美結合。用一句話形容：很可以！讓車迷留下不少想像空間。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTARAV4CrownCentury休旅車HighlanderHarrier

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【男人的快樂】花蓮暴雨3男坐路邊享受大學長「人造浪」

推薦閱讀

TOYOTA「新入門越野休旅」明年上旬發表！日媒預估入手門檻曝

TOYOTA「新入門越野休旅」明年上旬發表！日媒預估入手門檻曝

TOYOTA「高人氣MPV」傳9月小改款！雙動力、標配升級再增新色

TOYOTA「高人氣MPV」傳9月小改款！雙動力、標配升級再增新色

賓士公布慕尼黑車展陣容！「新GLC電動休旅」首發、還有新世代MPV

賓士公布慕尼黑車展陣容！「新GLC電動休旅」首發、還有新世代MPV

Audi最猛「鋼砲掀背新RS 3」台灣預告8月見！5缸引擎榨400匹馬力

Audi最猛「鋼砲掀背新RS 3」台灣預告8月見！5缸引擎榨400匹馬力

「TOYOTA RAV4平台」打造全新皮卡有望明年亮相！將採用油電雙動力

「TOYOTA RAV4平台」打造全新皮卡有望明年亮相！將採用油電雙動力

Volvo「新XC90透明概念車」登台！2.4米長硼鋼、籠型結構秀安全

Volvo「新XC90透明概念車」登台！2.4米長硼鋼、籠型結構秀安全

最新文章

TOYOTA新入門越野休旅明年發表2025-07-30

TOYOTA「高人氣MPV」傳小改款2025-07-30

賓士IAA車展「GLC電動休旅」首發2025-07-30

Audi最猛「鋼砲掀背新RS 3」台灣預告8月見2025-07-30

「TOYOTA RAV4平台」打造全新皮卡2025-07-30

Volvo「XC90透明概念車」登台2025-07-30

「TOYOTA將推新一代MPV」成Previa接班人2025-07-30

三菱「經典7人座休旅新一代」回歸2025-07-30

「Nissan X-Trail新年式休旅」北美小漲2025-07-30

台灣賽車史上第1人江直螢登鈴鹿8耐2025-07-29

熱門文章

台灣國產「全新7人座MPV」今年將開賣2025-07-28

「Nissan X-Trail新年式休旅」北美小漲2025-07-30

Volvo「XC90透明概念車」登台2025-07-30

三菱「經典7人座休旅新一代」回歸2025-07-30

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找2025-07-29

「TOYOTA將推新一代MPV」成Previa接班人2025-07-30

HONDA「新7人座MPV」進軍東南亞2025-07-28

左轉車道等紅燈少1動作被罰36002025-07-28

「特斯拉最便宜休旅」要來了2025-07-28

台灣賽車史上第1人江直螢登鈴鹿8耐2025-07-29

相關新聞

「TOYOTA將推新一代MPV」有望成Previa接班人！油電、電動版多種動力

「TOYOTA將推新一代MPV」有望成Previa接班人！油電、電動版多種動力

筆直往前衝！高雄港「休旅車墜海」畫面曝　車內僅一黑狗游出

筆直往前衝！高雄港「休旅車墜海」畫面曝　車內僅一黑狗游出

三菱「經典7人座休旅新一代」回歸！外觀霸氣搭上2.4升渦輪

三菱「經典7人座休旅新一代」回歸！外觀霸氣搭上2.4升渦輪

110萬接單！台灣「國產MG 7人座MPV」配備、售價曝光　有L2輔助駕駛

110萬接單！台灣「國產MG 7人座MPV」配備、售價曝光　有L2輔助駕駛

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找！3種動力、新增帥氣運動款

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找！3種動力、新增帥氣運動款

讀者迴響

熱門文章

台灣國產「新7人座MPV」今年將開賣！1.5升渦輪省稅又有大空間

台灣國產「新7人座MPV」今年將開賣！1.5升渦輪省稅又有大空間

「Nissan X-Trail新年式休旅」北美小漲！1.5升渦輪折合新台幣84萬

「Nissan X-Trail新年式休旅」北美小漲！1.5升渦輪折合新台幣84萬

Volvo「新XC90透明概念車」登台！2.4米長硼鋼、籠型結構秀安全

Volvo「新XC90透明概念車」登台！2.4米長硼鋼、籠型結構秀安全

三菱「經典7人座休旅新一代」回歸！外觀霸氣搭上2.4升渦輪

三菱「經典7人座休旅新一代」回歸！外觀霸氣搭上2.4升渦輪

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找！3種動力、新增帥氣運動款

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找！3種動力、新增帥氣運動款

「TOYOTA將推新一代MPV」有望成Previa接班人！油電、電動版多種動力

「TOYOTA將推新一代MPV」有望成Previa接班人！油電、電動版多種動力

HONDA「新7人座MPV」進軍東南亞！台灣原廠評估導入成Odyssey接班人

HONDA「新7人座MPV」進軍東南亞！台灣原廠評估導入成Odyssey接班人

左轉車道等紅燈「少1動作被檢舉罰3600元」！苦主嘆：吵也要打好打滿

左轉車道等紅燈「少1動作被檢舉罰3600元」！苦主嘆：吵也要打好打滿

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366