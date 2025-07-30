「TOYOTA RAV4平台」打造全新皮卡有望明年亮相！將採用油電雙動力

▲TOYOTA RAV4化身皮卡車不是夢！海外原廠正在評估中。（預想圖／翻攝自《Yotube@Theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

全球、北美市場持續熱銷的皮卡車級距，TOYOTA當然也沒放過吸金的好時機，海外原廠日前就曾透露，正在評估量產比Hilux更入門的皮卡全新車，其平台可能就是來自與RAV4共享打造！

▲TOYOTA推出全新入門皮卡，其尺碼、定位將與福特Maverick過招。

事實上，入門皮卡車戰場早就被炒熱，北美市場福特Maverick、Hyundai Santa Cruz都是高人氣車款，福特Maverick定位在Ranger之下，擁有更親民、價格實惠的優勢，而TOYOTA有意推出全新皮卡，定位尺碼就是衝著福特Maverick而來。

有消息指出，TOYOTA最快將在2026年於巴西市場推出全新入門皮卡，新車可能採用Corolla或RAV4的TNGA平台打造，提供2.5升油電以及第6代的2.5升PHEV油電動力。

▲RAV4化身皮卡休旅讓不少車迷敲碗期待。

從預想圖觀察，RAV4皮卡版不是單純切掉車尾那麼簡單，整體比例變長、軸距加大，還換上專屬貨斗造型，加上黑色車頂架、越野風格後保，整體感覺就像是 休旅和皮卡的完美結合。用一句話形容：很可以！讓車迷留下不少想像空間。